Namağlup bir şekilde Avrupa Kadınlar Şampiyonası'nda yarı finale kadar gelmeyi başaran Filenin Sultanları, finale çıkmak için Sırbistan ile karşı karşıya gelecek. Millilerimizin bu mücadelesini izlemek isteyen taraftarlar ise internette Türkiye - Sırbistan Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası maçı canlı izle | TRT 1 canlı yayın izle linki aratıyor. İşte maçın canlı yayın linki...

TÜRKİYE - SIRBİSTAN KADINLAR AVRUPA VOLEYBOL ŞAMPİYONASI MAÇI CANLI İZLE

3 Eylül 2021 Cuma bugün oynanacak karşılaşma saat 18.00'da başlayacak. Plovdiv'da, Kolodruma Spor Salonu Stadyumu'nda oynanacak bu müsabakayı canlı olarak izlemek için Türkiye - Sırbistan Kadınlar Voleybol Şampiyonası maçı canlı izle bağlantısına tıklayabilirsiniz.

TÜRKİYE - SIRBİSTAN KADINLAR VOLEYBOL MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Filenin Sultanlarının namağlup şekilde yoluna devam etmek istediği bu karşılaşma TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu mücadeleyi şifresiz olarak izleyebilecek. TRT 1 kanalını canlı olarak izlemek için Türkiye - Sırbistan Kadınlar Voleybol maçı TRT 1 canlı yayın izle linkine tıklayabilirsiniz.

TRT 1, Digiturk 23, D Smart 26, Kablo TV 22, Tivibu 22, Turkcell TV+ 21, Fil Box 20, Vodafone TV 21 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.