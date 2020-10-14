UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan sürüyor. Türkiye A Milli Futbol Takımımızın da mücadele ettiği Uluslar Ligi'nde, Milliler, Türk Telekom Arena'da Sırbistan'ı ağırlıyor. Zorlu mücadele öncesi Türkiye'de, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Ozan Kabak ve Efecan Karaca sakatlıklarından dolayı kadroda bulunmuyor.

Müsabakada, Bulgaristan Futbol Federasyonundan hakem Georgi Kabakov düdük çalacak. Kabakov'un yardımcılıklarını aynı ülkeden Martin Margaritov ve Diyan Valkov yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Nikola Popov olacak.

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TRT SPOR YAYIN AKIŞI 14 EKİM 2020

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