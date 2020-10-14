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Türkiye - Sırbistan maçı CANLI İZLE | TRT Spor İzle

UEFA Uluslar Ligi'nde Türkiye A Milli Futbol Takımımız, Sırbistan'ı ağırlıyor. Karşılaşmayı haberimizden CANLI takip edebilirsiniz.

Türkiye - Sırbistan maçı CANLI İZLE | TRT Spor İzle

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan sürüyor. Türkiye A Milli Futbol Takımımızın da mücadele ettiği Uluslar Ligi'nde, Milliler, Türk Telekom Arena'da Sırbistan'ı ağırlıyor. Zorlu mücadele öncesi Türkiye'de, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Ozan Kabak ve Efecan Karaca sakatlıklarından dolayı kadroda bulunmuyor. 

Müsabakada, Bulgaristan Futbol Federasyonundan hakem Georgi Kabakov düdük çalacak. Kabakov'un yardımcılıklarını aynı ülkeden Martin Margaritov ve Diyan Valkov yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Nikola Popov olacak.

TÜRKİYE SIRBİSTAN MAÇINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

TRT SPOR YAYIN AKIŞI 14 EKİM 2020

16:00 Gündem Futbol

18:00 Spor Merkezi

20:00 Spor Akşamı

20:00 Stadyum

21:00 Futbol Aklı

21:45 UEFA Uluslar Ligi Futbol Karşılaşması Türkiye - Sırbistan

23:05 Avrupa'dan Futbol

23:40 Stadyum

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Onur Çelik
Spor Editörü


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