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Türkiye - Sırbistan Uluslar Ligi maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Lig'inde ikinci maçına çıkıyor. Türkiye - Sırbistan arasında oynanacak mücadele taraftarlar tarafından araştırılıyor. Peki, Türkiye - Sırbistan Uluslar Ligi maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi? Detaylar haberimizde...

Türkiye - Sırbistan Uluslar Ligi maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Lig'inde ikinci maçına çıkıyor. 2020-2021 futbol sezonuna Uluslar Lig'indeki Macaristan maçıyla giriş yapan Milliler, bu karşılaşmadan 1-0 yenik ayrılmıştı. Deplasmanda oynayacağımız Sırbistan maçında, Teknik Direktör Şenol Güneş'in birçok değişiklik yapması bekleniyor. A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta Sırbistan ile 6 Eylül Pazar günü deplasmanda oynayacağı karşılaşmayı Belaruslu hakem Aleksei Kulbakov yönetecek. Peki, Türkiye - Sırbistan Uluslar Ligi maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi? Detaylar haberimizde... 

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TÜRKİYE-SIRBİSTAN MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

UEFA Uluslar Lig'indeki ikinci maçımız olan Sırbistan mücadelesi, 6 Eylül Pazar günü saat 21.45'te başlayacak. Karşılaşmanın hakemi, Belaruslu Aleksei Kulbakov olacak. Aleksei Kulbakov'un yardımcılıklarını Dmitri Zhuk ve Oleg Maslyanko yapacak. Mücadele, Kızılyıldız'ın Stadion Rajko Mitic Stadyumu'nda oynanacak. Grubun diğer maçında ise Macaristan, sahasında Rusya'yı konuk edecek

HANGİ KANALDA?

Türkiye-Sırbistan maçı 6 Eylül Pazar günü saat 21.45'te başlayacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Sırbistan:  Dmitrovic, Milenkovic, Nikola Maksimovic, Pavlovic, Lazovic, Nemanja Maksimovic, Gudelj, Kostic, Milinkovic-Savic, Tadic, Mitrovic.

Türkiye: Mert Günok, Zeki Çelik, Ozan Kabak, Kaan Ayhan, Hasan Ali Kaldırım, Ozan Tufan, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Yusuf Yazıcı, Enes Ünal, Kenan Karaman

Onur Çelik
Spor Editörü


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