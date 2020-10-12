Türkiye - Sırbistan Uluslar Ligi maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek uyandırıldıSerkan Asan kimdir? Kaç yaşında? Nerelidir?A101 10-16 Ekim aktüel kataloğu| Haftanın yıldızlarında süper indirimleri kaçırmayın!Sivas Belediyespor, Pazarspor maçına hazırEgzama nedir, neden olur? Egzama tedavisi nasıl gerçekleşir?Sahte içki zehirlenmesi nedir? Sahte içki neden öldürür? Nasıl anlaşılır?12 Ekim Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Vaka sayısı kaç oldu bugün ?"Vedat Muriqi'yi ucuza aldık"A101 15 ekim 2020 kataloğu | Hi-Level Ultra HD Smart LED TV 2.399 TL'YE A101'de!
İstanbul24 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Türkiye - Sırbistan Uluslar Ligi maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?

Türkiye - Sırbistan Uluslar Ligi maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?

Türkiye - Sırbistan Uluslar Ligi maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?... UEFA Uluslar Ligi'nde henüz istediği sonuçları alamayan Milliler, 4. maçına çıkıyor. Türkiye - Sırbistan maçı ile alakalı tüm detaylar haberimizde...

Türkiye - Sırbistan Uluslar Ligi maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?

UEFA Uluslar Ligi'nde şu ana kadar 2 beraberlik 1 yenilgi alan Milliler, turnuvada istediklerini alamadı. Son maçta Rusya deplasmanına çıkan A Milli Futbol Takımımız, maçın ilk yarısında kötü bir oyun sergiledi ancak ikinci yarıda Rusya'yı adeta elimizden kaçırdık. Spor basınında Millilerin oyunu beğenilirken daha iyi sonuçlar alabileceğimiz vurgulandı. 

Uluslar Ligi'nde hafta içi Sırbistan'ı Türk Telekom Arena'da ağırlayacak Milliler, mutlak galibiyet için sahaya çıkacak. Peki, Türkiye - Sırbistan Uluslar Ligi maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi? Detaylar haberimizde...

NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

UEFA Uluslar Ligi'nde 4. maçına çıkan Milliler, Sırbistan'ı ağırlayacak. Zorlu karşılaşma, 14 Ekim Çarşamba günü saat 21.45'de başlayacak. Milli takımımızın, Sırbistan ile oynayacağı Uluslar Ligi grup karşılaşmasını Bulgar hakem Georgi Kabakov yönetecek.

Türkiye - Sırbistan Uluslar Ligi maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?

HANGİ KANALDA? ŞİFRESİZ Mİ?

Uluslar Ligi'nde Sırbistan ile oynayacağımız zorlu mücadele, TRT 1 ekranlarından naklen ve canlı yayınlanacak. Karşılaşma, Türk Telekom Arena stadında seyircisiz şekilde oynanacak.  

Uluslar Ligi B Grubu puan durumu

1- Rusya 7 puan

2- Macaristan 6 puan

3- Türkiye 2 puan

4- Sırbistan 1 puan

Grupta diğer maç ise Rusya ile Macaristan arasında oynanacak.

UEFA Uluslar Ligi B Ligi fikstür

03.09.2020 - 20.45 - Türkiye - Macaristan: 0-1

06.09.2020 - 20.45 - Sırbistan - Türkiye: 0-0

11.10.2020 - 21.45 - Rusya - Türkiye: 1-1

14.10.2020 - 21.45 - Türkiye - Sırbistan

15.11.2020 - 19.00 - Türkiye - Rusya

18.11.2020 - 21.45 - Macaristan - Türkiye

Türkiye - Sırbistan Uluslar Ligi maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?

ULUSLAR LİGİ NEDİR? FORMATI NEDİR?

UEFA tarafından 2018 yılından düzenlenmeye başlayan Uluslar Ligi, milli takımların hazırlık maçı ihtiyaçlarını karşılamak adına düzenlenen Milli Takımlar düzeyinde bir turnuvadır. 2018 yılında futbolcularla ilk buluşmasında Portekiz turnuvanın şampiyonu olmuştu. Milli takımımızın da mücadele ettiği 2020 sezonunda turnuvanın formatı da değişikliğine uğradı.

Buna göre A, B ve C Ligleri on altışar D Ligi ise 7 takımdan oluşacaktır. A, B ve C Ligleri dörderli 4 gruptan D Ligi ise 1 tane dörtlü ve 1 tane üçlü olmak üzere 2 gruptan oluşturulacaktır. Liglerin oluşumunda 2018-19 UEFA Uluslar Ligi#Genel sıralaması kullanılacaktır.

Uluslar Ligi şampiyonu olmak için yine A Ligi grup birincileri arasında finaller düzenlenecektir. Finaller 4 grup birincisi arasından birinin ev sahipliğinde yapılacaktır.

Liglerde düşme ve yükselme sistemi uygulanacaktır. Alt liglerin tüm grup birincileri bir üst lige yükselirken grup sonuncuları (C ve D Ligi hariç) bir alt lige düşecektir. D Liginden sadece 2 takım C ligine yükseleceği için D Liginden düşecek 2 takım grup sonuncuları arasındaki düşme play-offları ile belirlenecektir.

UEFA ULUSLAR LİGİ GRUPLARI

A Ligi

1. Grup: Hollanda, İtalya, Bosna Hersek, Polonya

2. Grup: İngiltere, Belçika, Danimarka, İzlanda

3. Grup: Portekiz, Fransa, İsveç, Hırvatistan

4. Grup: İsviçre, İspanya, Ukrayna, Almanya

B Ligi

1. Grup: Avusturya, Norveç, Kuzey İrlanda, Romanya

2. Grup: Çekya, İskoçya, Slovakya, İsrail

3. Grup: Rusya, Sırbistan, Türkiye, Macaristan

4. Grup: Galler, Finlandiya, İrlanda Cumhuriyeti, Bulgaristan

C Ligi

1. Grup: Azerbaycan, Lüksemburg, Kıbrıs Rum Kesimi, Karadağ

2. Grup: Ermenistan, Estonya, Kuzey Makedonya, Gürcistan

3. Grup: Moldova, Slovenya, Kosova, Yunanistan

4. Grup: Kazakistan, Litvanya, Belarus, Arnavutluk

D Ligi

1. Grup: Malta, Andorra, Letonya, Faroe Adaları

2. Grup: San Marino, Liechtenstein, Cebelitarık

Onur Çelik
Spor Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT