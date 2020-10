UEFA Uluslar Ligi'nde şu ana kadar 2 beraberlik 1 yenilgi alan Milliler, turnuvada istediklerini alamadı. Son maçta Rusya deplasmanına çıkan A Milli Futbol Takımımız, maçın ilk yarısında kötü bir oyun sergiledi ancak ikinci yarıda Rusya'yı adeta elimizden kaçırdık. Spor basınında Millilerin oyunu beğenilirken daha iyi sonuçlar alabileceğimiz vurgulandı.

Uluslar Ligi'nde hafta içi Sırbistan'ı Türk Telekom Arena'da ağırlayacak Milliler, mutlak galibiyet için sahaya çıkacak. Peki, Türkiye - Sırbistan Uluslar Ligi maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi? Detaylar haberimizde...

NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

UEFA Uluslar Ligi'nde 4. maçına çıkan Milliler, Sırbistan'ı ağırlayacak. Zorlu karşılaşma, 14 Ekim Çarşamba günü saat 21.45'de başlayacak. Milli takımımızın, Sırbistan ile oynayacağı Uluslar Ligi grup karşılaşmasını Bulgar hakem Georgi Kabakov yönetecek.

HANGİ KANALDA? ŞİFRESİZ Mİ?

Uluslar Ligi'nde Sırbistan ile oynayacağımız zorlu mücadele, TRT 1 ekranlarından naklen ve canlı yayınlanacak. Karşılaşma, Türk Telekom Arena stadında seyircisiz şekilde oynanacak.

Uluslar Ligi B Grubu puan durumu

1- Rusya 7 puan

2- Macaristan 6 puan

3- Türkiye 2 puan

4- Sırbistan 1 puan

Grupta diğer maç ise Rusya ile Macaristan arasında oynanacak.

UEFA Uluslar Ligi B Ligi fikstür

03.09.2020 - 20.45 - Türkiye - Macaristan: 0-1

06.09.2020 - 20.45 - Sırbistan - Türkiye: 0-0

11.10.2020 - 21.45 - Rusya - Türkiye: 1-1

14.10.2020 - 21.45 - Türkiye - Sırbistan

15.11.2020 - 19.00 - Türkiye - Rusya

18.11.2020 - 21.45 - Macaristan - Türkiye

ULUSLAR LİGİ NEDİR? FORMATI NEDİR?

UEFA tarafından 2018 yılından düzenlenmeye başlayan Uluslar Ligi, milli takımların hazırlık maçı ihtiyaçlarını karşılamak adına düzenlenen Milli Takımlar düzeyinde bir turnuvadır. 2018 yılında futbolcularla ilk buluşmasında Portekiz turnuvanın şampiyonu olmuştu. Milli takımımızın da mücadele ettiği 2020 sezonunda turnuvanın formatı da değişikliğine uğradı.

Buna göre A, B ve C Ligleri on altışar D Ligi ise 7 takımdan oluşacaktır. A, B ve C Ligleri dörderli 4 gruptan D Ligi ise 1 tane dörtlü ve 1 tane üçlü olmak üzere 2 gruptan oluşturulacaktır. Liglerin oluşumunda 2018-19 UEFA Uluslar Ligi#Genel sıralaması kullanılacaktır.

Uluslar Ligi şampiyonu olmak için yine A Ligi grup birincileri arasında finaller düzenlenecektir. Finaller 4 grup birincisi arasından birinin ev sahipliğinde yapılacaktır.

Liglerde düşme ve yükselme sistemi uygulanacaktır. Alt liglerin tüm grup birincileri bir üst lige yükselirken grup sonuncuları (C ve D Ligi hariç) bir alt lige düşecektir. D Liginden sadece 2 takım C ligine yükseleceği için D Liginden düşecek 2 takım grup sonuncuları arasındaki düşme play-offları ile belirlenecektir.

UEFA ULUSLAR LİGİ GRUPLARI

A Ligi

1. Grup: Hollanda, İtalya, Bosna Hersek, Polonya

2. Grup: İngiltere, Belçika, Danimarka, İzlanda

3. Grup: Portekiz, Fransa, İsveç, Hırvatistan

4. Grup: İsviçre, İspanya, Ukrayna, Almanya

B Ligi

1. Grup: Avusturya, Norveç, Kuzey İrlanda, Romanya

2. Grup: Çekya, İskoçya, Slovakya, İsrail

3. Grup: Rusya, Sırbistan, Türkiye, Macaristan

4. Grup: Galler, Finlandiya, İrlanda Cumhuriyeti, Bulgaristan

C Ligi

1. Grup: Azerbaycan, Lüksemburg, Kıbrıs Rum Kesimi, Karadağ

2. Grup: Ermenistan, Estonya, Kuzey Makedonya, Gürcistan

3. Grup: Moldova, Slovenya, Kosova, Yunanistan

4. Grup: Kazakistan, Litvanya, Belarus, Arnavutluk

D Ligi

1. Grup: Malta, Andorra, Letonya, Faroe Adaları

2. Grup: San Marino, Liechtenstein, Cebelitarık