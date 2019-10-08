Türkiye - Slovenya: 1-6

STAT: Kocaeli

HAKEMLER: Silvia Andreia Rosa Domingos (xx), Vanessa Alexandra Dias Gomes (xx), Catia Alexandra Graça Tavares (xx)

TÜRKİYE: Selda (x) - Medine (x), Fatma Kara (x), Ecem (x), Melike (x), Selen (x), Ebru Topçu (x), İpek (xx), Fatma Işık (x), Kader (x)(Dk.46 Selin Dişli x), Gizem (x)(Dk.30 Ebru Uzungüney x) (Dk.71 Derya x)

SLOVENYA: Zala (xx) - Lana (xx), Sara Agrez (xx) (Dk.46 Anja xx), Spela Rozmaric (xx), Kaja Korosec (xx), Meteja (xxx), Dominika (xx)(Dk.82 Nika), Lara (xxx), Spela Kolbl (xx), Kaja Erzen (xx), Pamela (xx)(Dk.69 Sara xx)

GOL: Dk.90 Fatma Kara (Türkiye) - Dk.12, 38, 40 Lara, Dk.25 Spela, Dk.28 Mateja, Dk.55 Spela Kolbl (Slovenya)

SARI KART: Ebru Uzungüney (Türkiye) - Lana (Slovenya)

A Milli Kadın Futbol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu 4'üncü maçında Slovenya ile Kocaeli'de karşı karşıya geldi. Ay yıldızlılar, sahadan 6-1'lik skorla mağlup ayrıldı.

12'nci dakikada sol kanatta kaleci ile karşı karşıya kalan Pamela'nın vuruşu kaleci Selda'dan geri döndü. Topla buluşan Lara, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-1.

21'inci dakikada İpek yaklaşık 25 metrelik şık bir ara pası ile Melike'yi kaleci ile karşı karşıya bıraktı. Melike'nin sağ köşeye vurduğu şuta kaleci yatarak müdahale etti.

25'inci dakikada ceza sahası içinde yaşanan karambolde boşta kalan topa vuran Spela, topu ağlarla buluşturdu: 0-2.

28'inci dakikada sol kanattan açılan ortanın ardından, topun İpek'in eline çarptığı gerekçesiyle hakem beyaz noktasını gösterdi. Mateja penaltı atışını gole çevirdi: 0-3.

38'inci dakikada savunmadan topu çıkarmaya çalışan İpek'in pasına, Mateja müdahale ederek atağı başlattı. Ceza sahasında topla buluşan Lara topu ağlara gönderdi: 0-4.

40'ıncı dakikada ceza sahasına yapılan ortaya yükselen Lara'nın kafa vuruşunda top ağlara gitti: 0-5

55'inci dakikada Mateja'nın bir ara pasıyla buluşan Spela Kolbl kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlarla buluşturdu: 0-6

90'ıncı dakikada ceza yayı üzerinde serbest vuruşu kullanan Fatma Kara şık bir vuruşla topu ağlarla gönderdi: 1-6.

(FOTOĞRAFLI)

Kaynak: DHA