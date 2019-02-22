Türkiye - Slovenya: 77 - 58 

SALON: Ankara Spor

HAKEMLER: Srdan Dozai, Gentian Cici, Zdenko Tomasovic

TÜRKİYE: Metecan Birsen 3, Buğrahan Tuncer 22, Metin Türen 2, Doğuş Balbay 2, Semih Erden 10, Tolga Geçim 6, Sinan Güler 12, Sertaç Şanlı 8, Berk Uğurlu 5, Yiğit Arslan 5, Göksenin Köksal 2, Oğuz Savaş

SLOVENYA: Zoran Dragic 10, Edo Muric 7, Matic Rebec 5, Jurij Macura 10, Gregor Hrovat 12, Miha Skedelj 3, Blaz Mesicek 3, Luka Rupnik 5, Leon Santelj, Jan Span 3, Ziga Dimec

1'İNCİ PERİYOT: 11 - 17

DEVRE: 34 - 26

3'ÜNCÜ PERİYOT: 58 - 42

2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2'nci Tur I Grubu Türkiye, Ankara Spor Salonu'ndaki mücadelede Slovenya'yı 77-58'lik skorla mağlup etti. Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 22 sayıyla Buğrahan Tuncer oldu. Millilerimizin Ankara Spor Salonu'nda oynadığı Slovenya mücadelesini T.C. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, TBF CEO'su Ömer Onan ve TBF yetkilileri de takip etti.

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DHA