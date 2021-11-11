A Milli kadın basketbol takımımız, FIBA Avrupa Şampiyonası'nda çıktığı ilk 3 grup maçında galibiyet alamadı. Dördüncü maçında Slovenya ile karşılaşacak Milli takımızın bu maçını takip etmek isteyen futbolseverler ise internet arama motorlarında Türkiye - Slovenya FIBA Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası grup maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularına cevap arıyor. İşte cevaplar...

TÜRKİYE - SLOVENYA FIBA AVRUPA KADINLAR BASKETBOL ŞAMPİYONASI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye - Slovenya FIBA Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası grup maçı 11 Kasım 2021 Perşembe bugün oynanacak. Karşılaşma saat 20.00'da başlayacak. Galibiyet alarak çıkışa geçmek isteyen Milli takımımızın bu zorlu karşılaşması Ljubljana'da, Kodeljevo Salonu Stadyumu'nda oynanacak.

TÜRKİYE - SLOVENYA FIBA AVRUPA KADINLAR BASKETBOL ŞAMPİYONASI MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye - Slovenya FIBA Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası grup maçı TRT Spor 2 ve TRT Spor Yıldız kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı şifresiz olarak izleyebilecek.

TRT Spor 2, Digiturk 87, Kablo TV 242, Tivibu 85, Turkcell TV+ 71, Vodafone TV 72 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

TRT Spor Yıldız, Digiturk 87, Kablo TV 242, Tivibu 85, Turkcell TV+ 71, Vodafone TV 72 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.