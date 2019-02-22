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  3. Türkiye, Slovenya'yı 77 -58'lik skorla mağlup etti

Türkiye, Slovenya'yı 77 -58'lik skorla mağlup etti

2019 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2'nci Tur I Grubu 5'inci karşılaşmasında Türkiye, Slovenya'yı 77 -58'lik skorla mağlup etti.

Türkiye, Slovenya'yı 77 -58'lik skorla mağlup etti

2019 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2'nci Tur I Grubu 5'inci karşılaşmasında Türkiye, Slovenya'yı 77 -58'lik skorla mağlup etti.


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