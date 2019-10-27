Türkiye Süper Enduro Şampiyonası asker selamıyla başladı

Türkiye Süper Enduro Şampiyonasının son etabı olan 4'üncü ayağı Muğla'nın Bodrum ilçesinde gerçekleşti. Zor parkurlardan geçen sporculardan Antalya'dan yarışlara katılan Emre Coşar 1'inci oldu.

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) ve Halikarnas Motor Sporları Kulübünce düzenlenen Türkiye Süper Enduro Şampiyonasına 45 sporcu katıldı. Bodrum'un Kızılağaç mahallesinde bulunan motosiklet parkuru süper enduro için hazırlandı. Sporcular yarış çizgisinde asker selamı vererek start aldı. Dev kayaların üzerinden geçen yarışmacılar su parkuru, lastik parkuru ve zor virajlardan geçti. Güç ve dayanıklılığa bağlı olan yarışlarda zaman zaman ufak kazalarda meydana geldi. Sporcular zor parkurları geçerken seyirciler ise pür dikkat yarışı izledi. Sporcular motosikletleriyle tepelerden geçerken metrelerce yükseğe zıplamasını izleyen vatandaşlar sporcuları alkışlarla destekledi.

Halikarnas Motor Sporları Kulübü Başkanı Yardımcısı Ercan Esedemir 45 sporcunun yarışlara katıldığını belirterek "45 sporcu katıldı yarışlara 10 sporcu daha sonra yarışlardan çekildi. 35 yarışmacı kıyasıya mücadele etti. 5 kategoriden oluşuyor yarışlarımız. Şu ana kadar sporcularımızda büyük yaralanmalar olmadı. Birkaç düşme gerçekleşti ve ciddi bir yaralanma olmadı" dedi.

Halikarnas Motor Sporları Kulübü Başkanı Faysal Şefkatlioğlu ise motosiklet kullanıcılarına seslenerek "süper enduro yarılarının 4'üncü ayağın Bodrum'da tamamlıyoruz. Sporcular için çok zor bir etap hazırladık. Türkiye'nin birçok bölgesinden yarışlara geldi sporcular. Sporcular için zor seyirciler için izlemesi keyifli bir yarıştı. Bizim buradaki amacımız gençlerin sokaklarda tehlikeli motosiklet sürmelerinin yerine bu parkurlarda bu pistlerde güvenli bir şekilde motosiklet kullanmalarını sağlamak. Üzerlerindeki adrenalinleri burada atmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Gençleri parkurlarımıza bekliyoruz. Elimizden geldiğince destek sağlayıp yetiştiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Türkiye Süper Enduro Şampiyonu ise Emre Coşar oldu. Şampiyonanın 2'incisi Şaban Özdemir, 3'üncüsü ise Gökhan Kart oldu.

Kaynak: İHA