Türkiye Süper Liginde Polisgücü efsanesi

Türkiye Hokey Federasyonu tarafından Alanya'da gerçekleştirilen 2018-2019 sezonu Erkekler Kapalı Alan Süper Ligi Hokey Şampiyonasının ikinci etabı başladı. Polisgücü kadınlardan Sonra Erkeklerde de Süper Lig Şampiyonluğuna Koşuyor

Birinci etabı namağlup unvanla lider olarak tamamlayan Gaziantep Polisgücü Erkek Hokey Takımı ikinci etabın ilk gününe hızlı başlayarak karşılaştığı ilk iki maçı kazanarak en yakın rakibine 6 puan fark attı. 36 puana sahip olan Gaziantep Polisgücü Erkek Takımı lig boyunca şu ana kadar toplam 106 gol attı. Süper lig şampiyonluğuna kesin gözüyle bakılan Gaziantep Polisgücü Erkek Hokey Takımının kadınlardan sonra ikinci şampiyonluk kupasını da Gaziantep'e getirmeyi hedefliyor.

Süper ligde kadınlardan sonra sıra erkeklerde

Lige hızlı başlayan ve ilk karşılaşmasında Nizip Gençlik Spor Kulübünü 4-12'lik farklı bir skorla yenen Gaziantep Polisgücü Erkek Takımı günün ikinci maçında Amasya Gençlik Spor Kulübünü 13-2'lik skorla mağlup ederek namağlup unvanla liderliğini sürdürdü. 30 Aralık Pazar günü tamamlanacak olan karşılaşmalarda şampiyonluk kupasını Gaziantep'e götürmek için teknik direktörlerin yanı sıra sporcular da şampiyonluğa odaklandı.

Mehmet Kaplan: "Şubat 2019'da Trophy Ligi için Hırvatistan'da olacağız"

Gaziantep Polisgücü Sporun hokey alanında Avrupa ve dünyada bilinirlik oranı yüksek takımlar arasında yer aldığını ifade eden Kulüp Başkanı Mehmet Kaplan "Kadınlarda olduğu gibi erkeklerde de ligi şampiyon olarak kapatacağımıza inanıyoruz. Ligin ikinci etabında ilk iki maçı farklı skorlarla kazandık. En yakın rakibimizle aramızda 6 puan farkı var. Sporcularımız tamama şampiyonluğa odaklandı. Bu takım Avrupa'nın en yüksek ligi olan Trophy ligde yer alıyor. Şubat 2019'da Trophy Lig şampiyonası için Hırvatistan'a gidiyoruz. Türkiye Süper Ligi Şampiyonluğunun yanı sıra Trophy Ligde de kazanmak istiyoruz..Trophy Ligde ki rakiplerimiz hokey alanında dünyanın en güçlü ülkelerinin şampiyon kulüpleridir. Avrupa Hokey Federasyonunun açıkladığı süper lig fikstüründe İngiltere, Danimarka, Fransa, İspanya, Polonya, Hırvatistan ve Çekya'nın şampiyon kulüpleriyle karşılaşacağız. Trophey için gerekli çalışmalarımızı da sürdürüyoruz" dedi.

Yusuf Kasım: "Alanya'ya şampiyon olmak için geldik"

Alanya'ya Türkiye Süper Ligi şampiyonu olmak için geldiklerini ifade eden Baş Antrenör Yusuf Kasım "Takımımıza ve sporcularımıza güveniyoruz. Gaziantep'e ikinci Türkiye Süper Ligi şampiyonluk kupasını da alarak döneceğiz. Hedefimiz aynı başarıyı Şubat 2019'da Hırvatistan'da gerçekleştirilecek olan Avrupa Trophy Ligi'nde de göstermek. Bugün ki karşılaşmalarımızda da güçlü rakiplerimiz vardı ama sporcularımız yüreklerini ortaya koyarak sahaya kazanmak için çıktı. Bu başarı ekip ruhuyla çalışmanın sonucudur. Ligi şampiyon bitirmek ve trophy ligine odaklanmak istiyoruz. Sporcularımıza güveniyoruz. Bizleri destekleyen başta kulüp başkanımız Mehmet Kaplan ve yönetim kurulu üyeleri olmak üzere bütün taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

Baş Antrenörlüğünü Yusuf Kasım'ın, antrenörlüklerini Ayşe Kasım ve Mustafa Karalar'ın yaptığı Gaziantep Polisgücü Erkek Hokey Takımında Mustafa Öğretici, Samet Ceylan, Yakup Bahrami, RezaNorouzadeh, RezaEbadıfar, Mahmut Yunus Cengiz, Celal Aydın, Kamil Dönmez, Ahmet Çeker, Veysi Gürler, Ali Akın Özkılıç ve Batuhan Erman görev alıyor.

Kaynak: İHA