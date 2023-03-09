Türkiye Süper Ligi'nin 25. hafta heyecanı başlıyor.

Spor Toto Süper Lig'de, 25. hafta yarın oynanacak Giresunspor - Fatih Karagümrük maçı ile start alıyor.

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Türkiye Süper Ligi'nin 25. hafta heyecanı başlıyor.

Galatasaray'ın liderliğini sürdürdüğü Spor Toto Süper Lig'de, 25. hafta yarın oynanacak Giresunspor - Fatih Karagümrük maçı ile start alıyor. Süper Lig'de, puan tablosunun en üst sırasında Galatasaray, ikinci sırada ise Fenerbahçe bulunuyor.

Türkiye Süper Ligi'nin 25. hafta heyecanı başlıyor.

LİDER PUAN FARKINI AÇMAK İSTİYOR

Haftanın açılış maçında Giresunspor, Fatih Karagümrük'ü konuk edecekken lider Galatasaray, evinde Kasımpaşa ile oynayacak. 25. haftanın en zorlu maç ise kuşkusuz Başakşehir - Beşiktaş maçı olacak. Hafta İstanbulspor - Sivasspor müsabakasıyla tamamlanacak. Bu hafta Fenerbahçe, Konyaspor ve Ümraniyespor maça çıkmayacak.


Türkiye Süper Ligi'nin 25. hafta heyecanı başlıyor.

SPOR TOTO SÜPER LİG'DE 25. HAFTA PROGRAMI ŞÖYLE:

10 Mart Cuma

20.00 Giresunspor - Fatih Karagümrük

11 Mart Cumartesi
16.00 FTA Antalyaspor - Kayserispor
19.00 Galatasaray - Kasımpaşa

12 Mart Pazar
13.30 MKE Ankaragücü - Corendon Alanyaspor
16.00 Trabzonspor - Adana Demirspor
19.00 Medipol Başakşehir - Beşiktaş

13 Mart Pazartesi
20.00 İstanbulspor - DG Sivasspor

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