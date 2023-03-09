Türkiye Süper Ligi'nin 25. hafta heyecanı başlıyor.

Galatasaray'ın liderliğini sürdürdüğü Spor Toto Süper Lig'de, 25. hafta yarın oynanacak Giresunspor - Fatih Karagümrük maçı ile start alıyor. Süper Lig'de, puan tablosunun en üst sırasında Galatasaray, ikinci sırada ise Fenerbahçe bulunuyor.

LİDER PUAN FARKINI AÇMAK İSTİYOR

Haftanın açılış maçında Giresunspor, Fatih Karagümrük'ü konuk edecekken lider Galatasaray, evinde Kasımpaşa ile oynayacak. 25. haftanın en zorlu maç ise kuşkusuz Başakşehir - Beşiktaş maçı olacak. Hafta İstanbulspor - Sivasspor müsabakasıyla tamamlanacak. Bu hafta Fenerbahçe, Konyaspor ve Ümraniyespor maça çıkmayacak.

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SPOR TOTO SÜPER LİG'DE 25. HAFTA PROGRAMI ŞÖYLE:



10 Mart Cuma

20.00 Giresunspor - Fatih Karagümrük



11 Mart Cumartesi

16.00 FTA Antalyaspor - Kayserispor

19.00 Galatasaray - Kasımpaşa

12 Mart Pazar

13.30 MKE Ankaragücü - Corendon Alanyaspor

16.00 Trabzonspor - Adana Demirspor

19.00 Medipol Başakşehir - Beşiktaş



13 Mart Pazartesi

20.00 İstanbulspor - DG Sivasspor