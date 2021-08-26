Türkiye Tabipler Birliği duyurdu: Bir doktor daha koronavirüse yenik düştü!

Koronavirüs ve yeni varyantlara karşı panik durumları halen daha yaşanıyorken, doktorların Covid-19'a yenik düştükleri haberleri de gelmeye devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün 2 doktorun Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurmuştu. Bugünse Türkiye Tabipler Birliği sosyal medya hesaplarından Uzman Dr. Harun Alper'in koronavirüs sebebiyle yaşamını yitirdiğini duyurdu.

BİR DOKTOR DAHA COVİD-19'A YENİLDİ

Türk Tabipleri Birliği’nden (TTB) İzmir’de bulunan özel bir hastanede görevli olan, İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Harun Alper Yalınçetin’in Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda “İzmir’de özel bir hastanede görev yapan İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Harun Alper YALINÇETİN’i COVID-19 nedeniyle kaybettik. Ailesine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı diliyoruz.” ifadelerine yer vererek vefat ettiği haberi duyuruldu.

İzmir'de özel bir hastanede görev yapan İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Harun Alper YALINÇETİN'i COVID-19 nedeniyle kaybettik.

Ailesine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı diliyoruz.#COVID19MeslekHastalığıdır #OyalamaDeğilYasa



? https://t.co/fBb3Et8pq5 pic.twitter.com/LAUoH7Ljtj — TürkTabipleriBirliği (@ttborgtr) August 26, 2021

Uzman doktor Harun Alper Yalınçetin kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Uzman Dr. Harun Alper Yalınçetin öldü mü, neden öldü?