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  3. Türkiye Tabipler Birliği duyurdu: Covid-19 sebebiyle bir doktor daha hayatını kaybetti!

Türkiye Tabipler Birliği duyurdu: Covid-19 sebebiyle bir doktor daha hayatını kaybetti!

Türk Tabipleri Birliği (TTB), resmi twitter hesabından, Diyarbakır Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi’nde görev yapan Diş Hekimi Ferhat Alabalık'ın Covid-19 sebebiyle hayatını kaybettiğini duyurdu.

Türkiye Tabipler Birliği duyurdu: Covid-19 sebebiyle bir doktor daha hayatını kaybetti!

Türk Tabipler Birliği (TTB) Diyarbakır’da görev yapan diş hekimi Ferhat Alabalık, korona nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu. 

TTB’den yapılan açıklamada yaşamını yitiren Alabalık’ın ailesine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı mesajı verildi.

Bu haberin ardından koronavirüs nedeniyle yaşamını yitiren sağlık çalışanı sayısı 446 oldu.

 

{TITLE_STRIP}Ferhat Alabalık kimdir, nereli? Evli mi? Kaç çocuğu var? Kaç yaşında ve neden öldü?

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