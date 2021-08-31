Türkiye Tabipler Birliği duyurdu: Covid-19 sebebiyle bir doktor daha hayatını kaybetti!

Türk Tabipler Birliği (TTB) Diyarbakır’da görev yapan diş hekimi Ferhat Alabalık, korona nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu.

TTB’den yapılan açıklamada yaşamını yitiren Alabalık’ın ailesine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı mesajı verildi.

Bu haberin ardından koronavirüs nedeniyle yaşamını yitiren sağlık çalışanı sayısı 446 oldu.

Diyarbakır Diclekent Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nde görev yapan Diş Hekimi Ferhat ALABALIK’ı COVID-19 nedeniyle kaybettik.

Ailesine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı diliyoruz.#COVID19MeslekHastalığıdır #OyalamaDeğilYasa



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Ferhat Alabalık kimdir, nereli? Evli mi? Kaç çocuğu var? Kaç yaşında ve neden öldü?