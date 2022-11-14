Türkiye tarihinin en korkutucu, en unutulmayacak cinayet hikayesi: Kırkağaç Yamyamı
1996 yılında, Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde meydana gelen ve tüm dünyanın gündemine oturan cinayet vakasını sizin için hazırladık...
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