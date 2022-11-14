Türkiye tarihinin en korkutucu, en unutulmayacak cinayet hikayesi: Kırkağaç Yamyamı

Kanlar içerisindeki elbiselerin yanında bir de kafatası gören anne o anda beyninden vurulmuşa döndü. Ne yapacağını bilemez halde son gücüyle kocasına haber verdi.

Babadan hemen sonra polisler de olay yerine geldi. Olay yerinde birkaç kemik daha bulan polisler kemiklerin üzerindeki etlerin bıçak benzeri bir aletle kazındığı tespit etti.

Tüm ilçe şaşkınlık içerisindeyken ve polis soruşturması sürerken olayı aydınlatacak ifade Mustafa'nın her gün işe birlikte gittiği arkadaşından geldi.