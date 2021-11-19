Türkiye Taşkömürü Kurumu farklı kadrolar için işçi alımında bulunacağını açıkladı. Zonguldak'ta istihdam edilecek olan adaylar İŞKUR üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecekler. Vatandaşlar TTK'nın hangi pozisyonlara işçi alımında bulunacağını, başvuru şartlarını ve son başvuru tarihini merak ediyorlar. Bu bağlamda, Türkiye Taşkömürü Kurumu işçi alımı başvurusu nasıl yapılır? TTK personel alımı başvuru şartları neler, son tarih ne zaman? Soruların cevapları haberimizde yer alıyor...

TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU İŞ BAŞVURU TARİHLERİ

Türkiye Taşkömürü Kurumu'na iş başvuruları 22 Kasım 2021 ile 26 Kasım 2021 tarihleri arasında 5 gün süresince yapılacaktır.

TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Başvuruda bulunan adayların en az 18, en fazla 34 yaşında olması öncelikli şart olarak yer almaktadır. (35 yaşından gün almamış olmalı) Kaynak işçisi, talaşlı imalat işçisi, ağaç işleri işçisi, elektrik işçisi, mekanizasyon ve pres işçisi olmak üzere toplam 30 nitelikli işçi alımı gerçekleştirilecek. İş ilanlarında alanlarıyla alakalı olarak meslek liselerinden mezuniyet şartı bulunuyor.

İŞÇİ ALIMI YAPILACAK BRANŞLAR

KAYNAK İŞÇİSİ

MEKANİZASYON VE PRES İŞÇİSİ

TALAŞLI İMALAT İŞÇİSİ

AĞAÇ İŞLERİ İŞÇİSİ

ELEKTRİK

Türkiye Taşkömürü Kurumu'na alınacak 30 nitelikli eleman alımı ilanına dair detaylar şu şekilde:

“2021 yılı Genel Yatırım ve Finansman Programı çerçevesinde, Kurumumuzun yerüstü işyerlerinde 4857 sayılı İş Kanununa tabi daimi işçi statüsünde çalıştırılmak üzere aşağıda belirtilen meslek ve eğitim durumlarına ve 'Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik' hükümlerine göre, Zonguldak İş Kurumu aracılığı ile toplam 30 nitelikli eleman alımı yapılacaktır."

TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU

19 Ekim 1983 tarihinde, Türkiye Kömür İşletmelerine bağlı Ereğli Kömür İşletmeleri (EKİ) Müessesinin, ayrı bir genel müdürlüğe dönüştürülmesiyle Türkiye Taşkömürü Kurumu kurulmuştur. Ancak Zonguldak havzasında 1848 yılında başladığı kabul edilen taşkömürü madenciliğinin mirasını üstelenen kurumun asıl kuruluşu 1848 olarak kabul edilir ve ambleminde de bu tarih yer alır.

233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine tabi bir kamu iktisadi teşebbüsüdür ve kurumun kuruluş amacı, devletin genel sanayi ve enerji politikasına uygun olarak, taşkömürü rezervlerini en iyi şekilde değerlendirerek ve ülkenin taşkömürü ihtiyacını karşılayarak yurt ekonomisine katkıda bulunmak olarak kabul edilmektedir. 2001 yılında ana statüsünde yapılan bir değişiklik ile Zonguldak Havzası'ndaki diğer madenleri de işletme veya işlettirme yetkisi bu kuruma devredilmiştir.