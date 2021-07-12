Türkiye tatilleri Rus basınında! "Türkiye paket tur fiyatları sudan ucuz"

Havaların ısınması ile birlikte ülkemize turist akını başladı. Özellikle Rus turistlerin tatil konusunda gözde mekanı olan Türkiye, her yıl çok sayıda turisti ağırlıyor. Tatil yapan turistler, hem güzel havanın hem de doğanın tadını tadını çıkarıyor. Pandemi sürecinde yaşanan eve kapanması süreci insanların tatil özlemi çekmesine neden oldu. Alınan önlemler kapsamında uygulanan kısıtlamaların kaldırılması ile ülkemize adeta turist akını gelmeye başladı.

RUS TRAFİĞİ ARTARAK KATLANIYOR

Geçtiğimiz haftalarda Antalya ve Muğla'da bulunan havalimanlarına turist kafileleri geldi. Turizmciler misafirlerini en güzel şekilde ağırlamaya çalışırken, turistler ise tatillerinden memnun şekilde Türkiye'den ayrılıyor. Rusya’dan Türkiye’ye ziyaretçi trafiği katlanarak artmaya devam ederken, basında Türkiye tatillerine yer verildi. Rus basınında çıkan haberlerde, Türkiye paket tur fiyatlarının sudan ucuz olduğu ifade edildi. Türkiye tatillerinin turistlerin vazgeçilmezi olduğu vurgulanırken, fiyatların ise sudan ucuz olduğu vurgulandı.

RUS BASINI, TURİZM OLANAKLARINA ÖVGÜ YAĞDIRDI

Rusya’dan Türkiye’ye ziyaretçi trafiği katlanarak artmaya devam ederken, Rus basınında Türkiye paket tur fiyatlarının sudan ucuz olduğuna ilişkin haber yazı ve yorumlar çıktı. Turizm yetkilileri tarafından yapılan açıklamalarda tatil fiyatları hakkında bilgi verildi. Buna göre iki kişilik Türkiye tur fiyatlarının 22 bin ruble, yani 2 bin 500 TL'ye kadar düştüğü belirtildi.

Haberde, "Bunlar, sahilden geride, iki veya üç yıldızlı oteller de değil, 'ultra her şey dahil' beş yıldızlı oteller. Dalaman'a 22 bin rubleden, Antalya Mahmutlar'a 36 bin rubleye bir haftalık tur almak mümkün" denildi.

RUSLARIN EN ÇOK TERCİH ETTİĞİ 5 ÜLKEDEN BİRİ TÜRKİYE

Basında yer alan haberlerde Alanya'da iki kişilik, bir haftalık tur paketinin 35 bin rubleden 29 bin rubleye düştüğü belirtildi. Öte yandan İzvestiya gazetesi ise son bir haftalık verileri değerlendirdi. Rus turistlerin en çok tercih ettiği 5 ülkenin başında Türkiye geldiğini yazdı. Kıbrıs Rum kesimine de yer verilen bilgilerde, iki yıldızlı sadece konaklamanın 72 bin rubleden 58 bin rubleye düştüğü yer aldı. TUI yetkilileri Türkiye'nin gelişmiş otel altyapısı ve yakın tarihli turlarda bile oldukça ucuz turlar sunabilmesi sayesinde rakiplerinin önüne geçtiğine dikkat çekiyor.