Türkiye Tek Yürek kampanyasına büyük ilgi! En yüksek bağış yapan kurumlar ve isimler belli oldu!

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki deprem felaketinin etkilediği 10 ildeki 13.5 milyon vatandaş için Türkiye Tek Yürek yardım kampanyası düzenlendi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TELEFONLA BAĞLANDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da telefonla katıldığı yardım kampanyasına, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, ülke genelinden çok sayıda iş insanı, sanatçı, siyasetçi, STK yetkilisi ve bürokratlar katıldı.

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EN YÜKSEK BAĞIŞ MERKEZ BANKASI'NDAN

Kampanyaya en yüksek bağışı 30 milyar lirayla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yaparken, Ziraat Bankası 20 milyar lira, VakıfBank 12 milyar lira, Halkbank 7 milyar lira, Turkcell 3,5 milyar lira, Cengiz Holding 2,5 milyar lira, Türk Telekom, TMSF, Borsa İstanbul Grubu ile Türkiye Sigorta 2'şer milyar lira bağışladı.

SİYASİLERİN BAĞIŞLARI

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 4 aylık maaşını bağışladı.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bir maaşını bağışladı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve eşi birer maaşını bağışladı.

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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan kendisi ve eşi adına 1 maaşını bağışladı.

BBP Lideri Mustafa Destici, iki maaşını bağışladı.

Ersin Tatar (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı) 3 aylık maaşını bağışladı.

KAMU KURUMLARININ MAAŞ BAĞIŞLARI

* Merkez Bankası: 30 milyar TL

* Ziraat Bankası: 20 milyar TL

* Vakıfbank: 12 milyar TL

* Halkbank: 7 milyar TL

* Turkcell: 3.5 milyar TL

* Cengiz Holding: 500 milyon TL + 2 milyar 500 milyon TL

* Türk Hava Yolları: 2 milyar TL

* Baykar Teknoloji... 2 milyar TL

* TMSF: 2 milyar TL

* Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik: 2 milyar TL

* Türk Telekom: 2 milyar TL

* Borsa İstanbul Grubu: 2 milyar TL

* Ziraat Katılım: 1 milyar TL

* Kalyon Holding: 950 milyon TL

* Zirve Holding Turkuaz Medya Grubu: 700 milyon TL

* Doğuş Holding... 500 milyon TL

* Cihan Kamer: 300 milyon TL

* Ahlatçı Holding: 100 milyon TL

* Rixos Hotels Yönetim Kurulu ve Sembol İnşaat: 120 milyon TL

* Yeni Çamoluk Otomotiv: 50 milyon TL

* Demirören Holding: 50 milyon TL

* Boyner Grup: 50 milyon TL

* Neşet Koçkar: 50 milyon TL

* Mesa Holding: 48 milyon TL

* Zorlu Holding: 30 milyon TL

* TİSK: 25 milyon TL

* Artaş Grubu: 20 milyon TL

* Özdilek Holding: 20 milyon TL

* Nadir Metal: 20 milyon TL

* Türk-İş: 20 milyon TL

* Bahçelievler Belediyesi Çalışanları: 14 milyon TL

* Kore Telekom: 15 milyon TL

* ETİ Gıda: 10 milyon TL

* Memur-Sen: 10 milyon TL

* Ölmez Madencilik: 10 milyon TL

* DAP Yapı: 10 milyon TL

* MÜSİAD: 10 milyon TL

* Metgün İnşaat: 10 milyon TL

* Sami Çebi: 5 milyon TL

* Abdürrahim Albayrak (Altur Turizm Yönetim Kurulu Başkanı): 5 milyon TL

* Mikail Yusifov 3 milyon 500 bin TL

* Türkiye Ermenileri Patrikliği: 3 Milyon TL

* Maher Holding Sigorta Grubu: 3 milyon TL

* Tavuk Dünyası: 3 milyon TL

* Edin Visca: 100 bin Euro

* Medipol Başakşehir Futbol Kulübü: 2 milyon TL

* Dünya Ticaret Merkezi: 2 milyon TL

* MGCM Yatırım: 2 milyon TL

* İsmail Berhan: 2 milyon TL

* Yusuf Çetin (Süryani Cemaati Ruhani Lideri): 1 milyon 250 bin TL

* Doktor Bülent Cihantimur: 1 milyon TL

* Bilfen Okulları: 1 milyon TL

* TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi: 1 milyon TL

* Gülle Tekstil: 1 milyon TL

* Emre Konuk: 1 milyon TL

* Bonna Porselen: 1 milyon TL

* Kenan Kıran: 1 milyon TL

* Ahmet Çoban 1 milyon TL

* Tansu Çiller: 1 milyon TL

* Suat Kılıç: 1 milyon TL

* Doktor Bülent Cihantimur: 1 milyon TL

* GKN Kargo: 1 milyon TL

* Ebru Gündeş: 1 milyon TL

*Avrupa Müzik: 500 bin TL

* Ebubekir Şahin (RTÜK Başkanı): 200 bin TL

* Nihat Hatipoğlu: 200 bin TL

* Zuhal Topal: 100 bin TL

* Emre Belözoğlu, bir yıllık maaşını bağışladı.