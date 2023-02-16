Türkiye Tek Yürek kampanyasına katılmıştı! Tansu Çiller'in yaptığı bağış miktarı belli oldu

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki deprem felaketinde binlerce vatandaş hayatını kaybedip yaralandı. Felaket nedeniyle evleri yıkılan milyonlarca vatandaş evsiz kalırken Türkiye, bu felakete karşı güçlü bir birliktelik sergiledi.

TRT1, ATV, FOX, Kanal D, Kanal 7, Show TV, Star TV ve TV8, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşlara bağış toplamak için ortak canlı yayın yaptı. "Türkiye Tek Yürek Kampanyası Ortak Yayını", yurt içi ve dışından ulusal ve uluslararası 213 televizyon ve 562 radyonun katılımıyla yapıldı.

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TÜRK HALKINDAN BÜYÜK DESTEK

Kampanyaya şirket, banka ve iş insanı bağış yaptı. Toplam 115 milyar 146 milyon 528 bin TL ve 9 milyon 10 bin adet SMS bağışı yapıldı.

BAĞLANTI KOPTU, BAĞIŞ YAPAMADI

Programa telefonla bağlanan Eski Başbakan Tansu Çiller, bağlantı kopunca kopunca bağış yapamadı. Tansu Çiller bu konuda gazeteci Candaş Tolga Işık'a açıklama yaptı.

İŞTE YAPTIĞI BAĞIŞ MİKTARI

Işık'ın aktardığına göre Çiller, özel kalemi aracılığıyla 1 milyon lira bağış yaptı. Işık bu konuda sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

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"Az önce Tansu Çiller aradı, dün gece bağlantının kesildiğini birkaç kez denemelerine rağmen tekrar bağlanamadıklarını, yayından önce (saat 20'de) özel kalemi aracılığıyla 1 milyon lira bağış yaptığını söyledi. Açıklamasını kamuoyuna aynen aktaracağımı söyledim. Paylaşıyorum."