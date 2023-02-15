Türkiye Tek Yürek ortak yayına katılacak ünlüler belli oldu! İşte o isimler...

Türkiye, 6 Şubat günü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de 7.7, Elbistan ilçesinde ise 13.24'te 7.6 büyüklüğünde meydana gelen depremlerle sarsıldı. 10 ilde 13.5 milyon vatandaşı doğrudan etkileyen deprem felaketi sonrası Türkiye tek yürek olacak.

Bu kapsamda ATV, FOX, Kanal D, Kanal 7, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV8'in sevilen dizi ve program yüzleri, bu akşam saat 20.00'da da başlayacak ortak yanında depremzedeler için yardım toplayacak.

YAYIN SABAHA KADAR SÜRECEK

atv’nin TRT 1, FOX ve Disney Plus’ın Kanal 7, Star’ın tv8 ve Kanal D’nin Show TV ile eşleştiği yayın bu akşam saat 20.00’de başlıyor, sabaha kadar sürecek.

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Nihat Hatipoğlu’nun Pelin Çift’le, Çağla Şıkel’in Tümer Doğru’yla, Nazlı Çelik’in Acun Ilıcalı’yla, Deniz Bayramoğlu’nun Didem Arslan Yılmaz’la beraber moderatörlük yapacağı yayında, ünlü dizi ve ekran yüzleri siyah ağırlıklı kıyafetlerle call center’ların başında oturup telefonla gelen yardımları toplayacak.

ORTAK YAYINA KATILACAK ÜNLÜLLER BELLİ OLDU

tv100'ün haberine göre 100 bin ve üstü yardım yapanların adı ekrana yazılacak, 500 bin TL ve üstü yardım yapanlar yayına bağlanacak. Her kanalın kendi saat diliminde kendi ünlü yüzleriyle yardım toplayacağı alfabetik sırayla adları yazılacak olan ekran yüzleri arasında şu isimler yer alıyor:

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Kıvanç Tatlıtuğ,

Serenay Sarıkaya,

Burak Özçivit,

Nurgül Yeşilçay,

Erkan Petekkaya,

Neslihan Atagül,

Pınar Deniz,

Kaan Urgancıoğlu,

Elçin Sangu,

Gökçe Bahadır,

Selahattin Paşalı,

Ebru Şahin,

Burcu Özberk,

Gökhan Alkan,

Alp Navruz,

İrem Helvacıoğlu,

Barış Kılıç,

Evrim Alasya,

Barış Arduç,

Kayra Zabcı,

Mehmet Özgür,

Sıla Türkoğlu,

Doğukan Güngör,

Feyyaz Şerifoğlu,

Özgü Kaya,

Sibel Can,

Hakan Altun,

Hüsnü Şenlendirici,

Deniz Işın,

Burak Dakak,

Halit Ergenç,

Aras Bulut İynemli,

Engin Akyürek,

Özge Özder,

Nilsu Berfin Aktaş,

Hande Soral,

Özge Törer,

İsmail Hacıoğlu,

Afra Saraçoğlu,

Mert Ramazan Demir,

Diren Polatoğulları,

Gözde Kansu,

Şevval Sam,

Melis Sezen,

Melisa Doğu,

Yiğit Koçak,

Kubilay Aka,

Melisa Aslı Pamuk,

Murat Ünalmış,

Hatice Şendil,

Ozan Akbaba,

Devrim Özkan,

İbrahim Selim,

Kerem Bürsin,

Yusuf Çim,

Aslı Enver,

İbrahim Büyükak,

Engin Öztürk,

Ezgi Mola,

Tolga Sarıtaş,

Özge Yağız,

Binnur Kaya,

Ali Sunal,

Doğa Rutkay,

Demet Özdemir,

Oğuzhan Koç,

Onur Seyit Yaran,

Berker Güven,

Hande Erçel,

Ertan Saban,

Eda Ece,

Beyza Şekerci,

Burak Deniz,

Esra Erol,

Müge Anlı,

Fırat Tanış,

Murat Yıldırım,

Deniz Baysal,

Berk Atan,

Eser Eyüboğlu,

Ferdi Sancar,

Cihat Süvarioğlu,

Hazal Çağlar,

Bihter Dinçel,

Emre Karayel,

Yasemin Allen,

Ayta Sözeri,

Hafsanur Sancaktutan,

Sevda Erginci,

Fatih Savaş,

Gülse Birsel.