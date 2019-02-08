Türkiye teniste Gürcistan'ı 3-0'la geçti

Tenis'te Fed Cup Avrupa/Afrika Bölgesi 1'inci Küme'de mücadele eden Türkiye, gruptaki son maçında Gürcistan'ı 3-0 mağlup etti.

İngiltere'nin Bath kentinde düzenlenen Fed Cup Avrupa/Afrika Bölgesi 1'inci Küme mücadelelerine katılan Türkiye, gruptaki son maçında Gürcistan'ı 3-0'la geçti. Bu galibiyetle grubunu üçüncü sırada tamamlayan ay yıldızlılar, 2013'ten beri katılım gösterdiği 1'inci Küme'deki yerini korudu.

B Grubu'ndaki ilk iki maçında sırasıyla Hırvatistan ve Sırbistan'a yenilen Türkiye, kümede kalmayı garantileyecek takımı belirleyen serideki tekler müsabakalarını kazanarak Gürcistan'a şans tanımadı.

Çağla Büyükakçay'ın Mariam Bolkvadze'yi 6-4 ve 6-1; Pemra Özgen'in de Ekaterine Gorgodze'yi 7-6 ve 6-3 yenmesinin ardından Gürcistan çiftler maçına çıkmazken, seriyi 3-0 kazanan milliler kümede kalmayı garantiledi.

Türkiye'nin 2019 Fed Cup serüveni, yarın A Grubu'nun üçüncüsü ile oynayacağı klasman maçının ardından son bulacak.

FOTOĞRAFLI

DHA