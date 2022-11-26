Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu, skuter kazalarının önlenmesi için harekete geçti: 20 bin reflektif yelek dağıtıldı

Günümüzde vatandaşların çokça tercih ettiği alternatif ulaşım araçlarından biri olan skuter kullanımının yaygınlaşmasıyla istenmeyen kazalar meydana geldi. Söz konusu kazalara dikkat çekilmesi ve kazaların önlenmesi için Karayolları Trafik Yönetmeliği’nde güncelleme yapılarak motosiklet, bisiklet, motorlu bisiklet ve elektrikli skuter kullananların gece saatlerinde reflektif özellikli ekipman kullanması zorunlu hale getirildi. Bu kapsamda Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu, özel bir sosyal sorumluluk projesini hayata geçirdi.

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ÜCRETSİZ DAĞITILDI

1923’ten bugüne otomobil sektörü ve yol güvenliği alanında kamu yararına çalışmalar yapan Turing, özellikle gençler arasında yelek kullanımının yaygınlaşmasına destek vermek için başlattığı proje ile 20.000 reflektif yeleği ücretsiz bir şekilde dağıttı. Bir ilk olma özelliğini taşıyan sosyal sorumluk projesinde, kamu ve özel Üniversiteler ile işbirliği yapan TURİNG, Marmara Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Cerrahpaşa Üniversitesi, Avcılar Kampüsü’nde öğrencilere yelek dağıtımı gerçekleştirdi.

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TURİNG önümüzdeki günlerde ise İstanbul Üniversitesi ve Galatasaray Üniversitesi ile de iş birliği yaparak reflektif yelekleri daha güvenli yolculuk için gençlere yelek dağıtacak.

"HER TÜRLÜ KARARI DESTEKLİYORUZ"

Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu Başkanı Bülent Katkak, “Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu olarak yol güvenliği, doğru ekipman kullanımı, güvenli motosiklet kullanımı konularını oldukça önemsiyor; yol emniyetine dair bilincin oluşması için alınan her türlü kararı destekliyoruz. Yol emniyeti adına atılan her adımın, toplumsal bilincin oluşması ve gelişmesinde kalıcı sonuçlar vermesini temenni ediyoruz.” dedi.