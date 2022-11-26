Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu, skuter kazalarının önlenmesi için harekete geçti: 20 bin reflektif yelek dağıtıldı

Son günlerde yaşanan skuter kazalarının önüne geçilmesi için harekete geçen Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu, ücretsiz olarak 20 bin reflektif yelek dağıttı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
YAYINLAMA
Google News
Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu, skuter kazalarının önlenmesi için harekete geçti: 20 bin reflektif yelek dağıtıldı

Günümüzde vatandaşların çokça tercih ettiği alternatif ulaşım araçlarından biri olan skuter kullanımının yaygınlaşmasıyla istenmeyen kazalar meydana geldi. Söz konusu kazalara dikkat çekilmesi ve kazaların önlenmesi için Karayolları Trafik Yönetmeliği’nde güncelleme yapılarak motosiklet, bisiklet, motorlu bisiklet ve elektrikli skuter kullananların gece saatlerinde reflektif özellikli ekipman kullanması zorunlu hale getirildi. Bu kapsamda Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu, özel bir sosyal sorumluluk projesini hayata geçirdi.

Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu, skuter kazalarının önlenmesi için harekete geçti: 20 bin reflektif yelek dağıtıldı

ÜCRETSİZ DAĞITILDI

1923’ten bugüne otomobil sektörü ve yol güvenliği alanında kamu yararına çalışmalar yapan Turing, özellikle gençler arasında yelek kullanımının yaygınlaşmasına destek vermek için başlattığı proje ile 20.000 reflektif yeleği ücretsiz bir şekilde dağıttı. Bir ilk olma özelliğini taşıyan sosyal sorumluk projesinde, kamu ve özel Üniversiteler ile işbirliği yapan TURİNG, Marmara Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Cerrahpaşa Üniversitesi, Avcılar Kampüsü’nde öğrencilere yelek dağıtımı gerçekleştirdi.

TURİNG önümüzdeki günlerde ise İstanbul Üniversitesi ve Galatasaray Üniversitesi ile de iş birliği yaparak reflektif yelekleri daha güvenli yolculuk için gençlere yelek dağıtacak.

Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu, skuter kazalarının önlenmesi için harekete geçti: 20 bin reflektif yelek dağıtıldı

"HER TÜRLÜ KARARI DESTEKLİYORUZ"

Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu Başkanı Bülent Katkak, “Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu olarak yol güvenliği, doğru ekipman kullanımı, güvenli motosiklet kullanımı konularını oldukça önemsiyor; yol emniyetine dair bilincin oluşması için alınan her türlü kararı destekliyoruz. Yol emniyeti adına atılan her adımın, toplumsal bilincin oluşması ve gelişmesinde kalıcı sonuçlar vermesini temenni ediyoruz.” dedi.

Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu, skuter kazalarının önlenmesi için harekete geçti: 20 bin reflektif yelek dağıtıldı

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Mola tesislerinde bir ayağı kırık, yaralı bir sokak köpeK için yetkililerden yardım istedi
Mola tesislerinde bir ayağı kırık, yaralı bir sokak köpeK için yetkililerden yardım istedi
Karaköprü Belediyesi Gençler için robotik kodlama kursu açılıyor
Karaköprü Belediyesi Gençler için robotik kodlama kursu açılıyor
Eskişehir Çifteler’de sağlık şehitleri adına onlarca orman toprakla buluştu
Eskişehir Çifteler’de sağlık şehitleri adına onlarca orman toprakla buluştu
Kar yağışı etkili oldu! Hakkari Yüksekova beyaza örtüyle kaplandı: "İki aydan fazladır havalar soğuktu"
Kar yağışı etkili oldu! Hakkari Yüksekova beyaza örtüyle kaplandı: "İki aydan fazladır havalar soğuktu"
Son Haberler
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer duyurdu! O ilimizde okullar 1 hafta tatil edildi!
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer duyurdu! O ilimizde okullar 1 hafta tatil edildi!
Usta sanatçı Ekrem Eşkin'in Yad-ı Mazi Hüsn-i Hat Sergisi, Taksim’de açıldı
Usta sanatçı Ekrem Eşkin'in Yad-ı Mazi Hüsn-i Hat Sergisi, Taksim’de açıldı
Diyarbakır annesi Ayşegül Biçer, terörün pençesinden kurtardığı evladına nişan yaptı
Diyarbakır annesi Ayşegül Biçer, terörün pençesinden kurtardığı evladına nişan yaptı
Bitcoin, ivme arıyor: Bir düşüyor, bir yükseliyor! Gözler FED'in toplantısına çevrildi! İşte kripto paralardaki son durum...
Bitcoin, ivme arıyor: Bir düşüyor, bir yükseliyor! Gözler FED'in toplantısına çevrildi! İşte kripto paralardaki son durum...
Antalya'da pes dedirten anlar! Ters yönden giden otomobil korku dolu anlar yaşattı
Antalya'da pes dedirten anlar! Ters yönden giden otomobil korku dolu anlar yaşattı
Son dakika | Diyarbakır Bismil'de yolcu otobüsü şarampole devrildi: Çok sayıda yaralı var
Son dakika | Diyarbakır Bismil'de yolcu otobüsü şarampole devrildi: Çok sayıda yaralı var
Çok Okunanlar
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? İşte 26 Kasım 2022 Cumartesi maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? İşte 26 Kasım 2022 Cumartesi maç programı
ORC vatandaşlara sordu: Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? İşte son seçim anketinden çarpıcı sonuçlar...
ORC vatandaşlara sordu: Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? İşte son seçim anketinden çarpıcı sonuçlar...
HDP'den altılı masaya ültimatom! Mansur Yavaş'ın adaylığına karşı çıktılar: "Asla ve kat'a oy vermeyiz"
HDP'den altılı masaya ültimatom! Mansur Yavaş'ın adaylığına karşı çıktılar: "Asla ve kat'a oy vermeyiz"
Son dakika | Bakan Soylu, belediyelerdeki terör soruşturmaları için konuştu: 74 belediyede 88 soruşturma
Son dakika | Bakan Soylu, belediyelerdeki terör soruşturmaları için konuştu: 74 belediyede 88 soruşturma
Artvin Tanıtım Günleri, Maltepe Sahili'ndeki etkinlik alanında başladı
Artvin Tanıtım Günleri, Maltepe Sahili'ndeki etkinlik alanında başladı
Iğdır Belediyesi Iğdır merkez 14 Kasım Mahallesi'nde taziye evi yaptırıyor
Iğdır Belediyesi Iğdır merkez 14 Kasım Mahallesi'nde taziye evi yaptırıyor
Yorumlananlar
A Spor sunucusu Melike Çelik kimdir, nereli, kaç yaşında, evli mi,? Biyografisi
A Spor sunucusu Melike Çelik kimdir, nereli, kaç yaşında, evli mi,? Biyografisi
Alp Pehlivan kimdir? Nereli, kaç yaşında? Hangi takımları çalıştırdı? Hangi takımı tutuyor? biyografisi
Alp Pehlivan kimdir? Nereli, kaç yaşında? Hangi takımları çalıştırdı? Hangi takımı tutuyor? biyografisi
Son dakika | Gaziantep'in Karkamış ilçesine roketli saldırı! Vali acı haberi verdi: Ölüler ve yaralılar var
Son dakika | Gaziantep'in Karkamış ilçesine roketli saldırı! Vali acı haberi verdi: Ölüler ve yaralılar var
Terör örgütünü savunmaya kalktılar! 12 ilin barosunda tepki çeken basın açıklaması!
Terör örgütünü savunmaya kalktılar! 12 ilin barosunda tepki çeken basın açıklaması!