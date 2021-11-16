Türkiye U21 1 - 2 Danimarka U21 | MAÇ SONUCU

Ümit Milliler, 2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri I Grubu, 5. maçında Danimarka ile Alanya Bahçeşehir Okulları Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Türkiye maça, Doğan Alemdar, Bünyamin, Serdar Saatçi, Cenk Özkaçar, Cemali, Kartal Kayra, Yusuf, Ömer Faruk, Erkan Eyibil, Ali Akman ve Enis Destan ilk 11'iyle başladı.

Karşılaşmanın henüz 4. dakikasında Danimarka, Jesper Lindström ile 1-0 öne geçti.

Danimarka, 21. dakikada bu kez Mohammed Daramy ile farkı 2'ye yükseltti. İlk yarı bu sonuçla tamamlandı.

İkinci yarıda milliler, 51. dakikada Gökdeniz Bayrakdar ile farkı 1'e indirdi.

İlerleyen dakikalarda Türkiye fırsatlar yakalasa da istediği golü bulamadı ve müsabaka Danimarka'nın 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.

Milliler, grupta 4 puanda kalırken, Danimarka ise 9 puana yükseldi.