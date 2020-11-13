Avrupa U21 Şampiyonası Eleme Gruplarında mücadele eden Türkiye Ümit Milli Takımı, gruptaki 9'uncu maçına Avusturya U21 karşısında oynayacağı mücadele ile çıkacak. Grupta şu ana kadar istediklerini elde edemeyen milliler, Avusturya maçını kazanarak çıkışa geçmek istiyor. Futbolseverlerin heyecanla beklediği gençlerin mücadelesinde Avusturya maçının ardından Kosova ile oynanacak. Türkiye U21, grupta 7 puanla 5'inci sırada yer alıyor. Peki, Türkiye U21 - Avusturya U21 maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? Detaylar haberimizde...

TÜRKİYE U21 - AVUSTURYA U21 MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Ümit Milli Takımımız, Avusturya ve Kosova U21 Milli Takımları ile Samsun'da oynayacağı 2021 U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçlarının hazırlıklarına Yılport Samsunspor Altyapı Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti. Ümit Milliler, 13 Kasım Cuma günü Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda Avusturya ile karşılaşacak. Müsabaka saat 20.00'de başlayacak ve ASpor'dan canlı yayınlanacak.

TÜRKİYE U21 ADAY KADROSU

Kaleciler: Ersin Destanoğlu (Beşiktaş A.Ş.), İrfan Can Eğribayat (Göztepe A.Ş.), Abdülsamed Damlu (Yeni Malatyaspor)

Defans: Serkan Asan (Trabzonspor A.Ş.), Bünyamin Balcı (FRAPORT-TAV Antalyaspor), Hüseyin Türkmen (Trabzonspor A.Ş.), Atakan Rıdvan Çankaya (MKE Ankaragücü), Ravil Tagir (Medipol Başakşehir FK), Cemali Sertel (Medipol Başakşehir FK), Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş A.Ş.), Erdoğan Kaya (Beşiktaş A.Ş.), Arda Kızıldağ (Gençlerbirliği)

Orta Saha: Yusuf Sarı (Trabzonspor A.Ş.), Berat Ayberk Özdemir (Gençlerbirliği), Burak Kapacak (Bursaspor), Ahmet Canbaz (Trabzonspor A.Ş.), Melih İbrahimoğlu (SK Rapid Wien), Erkan Eyibil (Go Ahead Eagles), Ömer Faruk Beyaz (Fenerbahçe A.Ş.), Muhammed Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray A.Ş.), Berkan İsmail Kutlu (Aytemiz Alanyaspor)

Forvet: Enes Karakuş (Medipol Başakşehir FK), Güven Yalçın (Beşiktaş A.Ş.), Halil İbrahim Dervişoğlu (FC Twente), Ali Akman (Bursaspor), İlker Karakaş (Gençlerbirliği)

Ümit Milli Takım Teknik Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu: Tolunay Kafkas