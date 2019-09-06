Türkiye U21 - İngiltere U21: 2-3

STAT: Kocaeli

HAKEMLER: Luis Godinho (POR)(xx), Rui Miguel Martins Resende Texeria(POR)(xx), Bruno Miguel Alves Jesus(POR)(xx)

TÜRKİYE U21: Altay Bayındır (xx), Mert Müldür (xx), Hüseyin Türkmen (xx), Berat Ayberk Özdemir (xx) (Dk.81 İlker Yüksel?), Doğukan Sinik (xxx) (Dk.71Hüseyin Atakan Üner x), Orkun Kökcü (xx), Halil Dervişoğlu (xx), Berkay Özcan (xx) (Dk.45 Muhayer Oktay xx), Ahmed Kutucu (xx), Cemali Sertel (xx), Ravil Tagır (xx)

İNGİLTERE U21: Aaron Ramsdale (xx), Maximillian Aarons (xx), Jonathan Panzo (xxx), Trehov Chalobah (xx), Tom Davies (xx), Reiss Nelson (xx)(Dk.79 Rhain Brewster x), Morgan Gibbs-White (xx) (Dk.81 Ben Godfrey ?), Eddie Nketiah (xx), Phil Foden (xx), Steven Sessegnon (x)(Dk.59 Mason Greenwood), Marc Guehi (xx)

GOLLER: Dk.25 Doğukan Sinik , Dk.51 Mert Müldür (Türkiye U21), Dk.5 Eddie Nketiah Dk.74 Edward Nketiah, Dk.75 Reiss Nelson (İngiltere U21)

SARI KARTLAR: Dk.39 Tom Davies, Dk.85 Maximillian Aarons (İngiltere)

Ümit Milli Futbol Takımı, UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri C Grubu karşılaşmasında İngiltere U21 ile Kocaeli'de karşı karşıya geldi. Maçın bir bölümünü önde götüren Ümit Milliler, art arda yedikleri gollerle sahadan 3-2 yenik ayrıldı. Kocaeli Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Ay-yıldızlılarımızın gollerini 25'inci dakikada Doğukan ve 52'inci dakikada Mert kaydederken, İngiltere'nin gollerini, 4 ve 74'üncü dakikalarda Nketiah, 75'inci dakikada Nelson attı.

4'üncü dakikada sol kanattan topu taşıyan Morgan Gibbs-White, yaptığı orta ile Nketiah'ı ceza sahası içerisinde topla buluşturdu. Nketiah, düzgün bir vuruşla toplu ağlara gönderdi. Bu golle İngiltere U21, 1-0 öne geçti.

25'inci dakikada orta alanda topu kazanan Ahmed Kutucu verdiği ara pası ile topu ceza sahası önünde bulunan Doğukan Sinik ile buluşturdu. Sağ köşeye doğru koşu yapan Doğukan, hafif bir vuruş ile topu İngiltere ağlarına gönderdi: 1-1.

51'inci dakikada Orkun Kökçü, sağ köşeden kullandığı köşe vuruşla Mert Müldür'ü ön direkte topla buluşturdu. Sağ ayağının içiyle düzgün bir vuruş yapan Mert, topu İngiltere ağlarına gönderdi: 2-1.

65'inci dakikada orta alanda topu kapan Morgan Gibbs White yaklaşık 30 metreden sert bir vuruş yaptı. Top az farkla oyun alanı dışına çıktı.

74'üncü dakikada Phil Foden, sağ kanattan taşıdığı topu, şık bir ara pasıyla ceza sahası içerisinde bulunan Nketiah ile buluşturdu. Nketiah yaptığı vuruş ile skoru dengeledi: 2-2.

75'inci dakikada yapılan santra vuruşunun ardından topu kazanan Jonathan Panzo, ara pasıyla Reiss Nelson'u kaleci Altay ile karşı karşıya bıraktı. Nelson, şık bir vuruşla İngiltere'yi yeniden öne geçirdi: 2-3.

77'nci dakikada ceza sahası çizgisi üzerinde topla buluşan Ahmed Kutucu sert bir vuruşla topu kaleye gönderdi. Kaleci Ramsdale'nin elinden kaçırdığı topu, Halil Dervişoğlu tamamlayarak ağlara gönderdi. Halil'in vuruşu ofsaytta olduğu gerekçesiyle gol değeri kazanmadı.

(FOTOĞRAFLI)

DHA