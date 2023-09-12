Türkiye U21 - İtalya U21 maçının ardından

2025 UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Grup Elemeleri ikinci maçında İtalya'ya 2-0 mağlup olan Ümit Milli Takım'da Teknik Direktör Levent Sürme, "Grupta herkes herkesi yenebiliyor. Bizi yine zor bir fikstür bekliyor" dedi.

2025 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri 1. Grup ikinci maçında İtalya ile karşılaşan Türkiye U21 Milli Futbol Takımı karşılaşmayı 2-0 kaybetti. Müsabakanın ardından Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Levent Sürme, karşılaşma ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. İtalya'nın çok güçlü bir rakip olduğunu buna rağmen iyi bir futbol sergilediklerini dile getiren genç teknik adam, "Maça aslında çok iyi başladık. Çok gol pozisyonuna girdik. Şunu da unutmamak lazım; rakibimiz bundan 2-3 ay evvel dünya ikincisi oldu. Bütün maç içinde 7-8 tane net pozisyona girdik. Tam çalıştığımız gibi. İlk yarının sonuna doğru gol yemek tabii ki her zaman kötü. Soyunma odasına 1-0 ile giriyorsunuz. Bilhassa yüklendiğimiz anda beklenmedik gol yedik. Oyuncuları biraz salladı. 2-0'a kadar rakibin hiçbir pozisyonu yok. Epey yüklendik. Oyuncular her şeyini verdi. Eksik olan şeyler; ufak tefek şeyler. Son adım diyelim, yüzde 5 eksikliğimiz var. Onu maç tecrübesine bağlıyoruz. Gayet normal. Bizim görevimiz oyuncuyu geliştirmek, aynı zamanda da turnuvaya katılma hakkını kazanmak. Oyuncularımız gelişiyor. Bu yoldan sapmayacağız" diye konuştu.

"Grupta herkes herkesi yenebiliyor"

Eleme grubundaki kalan fikstürü de değerlendiren Levent Sürme, "Dünya futbolunda şu anda bir şeyler oluyor. Artık küçük ya da büyük ülke diye bir şey yok. Son günlerde skorlara baktığımızda Kuzey Makedonya İngiltere'ye karşı 1-1 oynuyor, ondan evvel 7-0 yeniliyor. Japonya, Almanya'yı 4-1 yeniyor. Herkes herkesi yenebiliyor. Bizi yine zor bir fikstür bekliyor. Letonya, İtalya'ya karşı hiçbir tane gol pozisyonuna girmedi ama 0-0 oynadı. Orayı da açmak basit olmayacak" ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

"3. Lig ve BAL çok önemli. Oraya inmemiz lazım"

Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Levent Sürme, oyuncu seçimine dair soruya ise, "Şu anda 65-70 oyuncuyu sırf milli takım için takip ediyoruz. Yaklaşık 7 tane profesyonel ligi var. Süper Lig var. 1. ve 2. Lig'i komple gördüğümüzde 3. Lig'i de aldığımızda 7 profesyonel lig var. Geçen gün araştırma yaptım; mevcut A milli kadroyu aldım, baktım; ilk profesyonel maçlarını nerede, hangi ligde yapmışlar? Yüzde 50'si 3. Lig ve BAL'dan geliyor. Oradaki liglerin ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Bizim buraya doğru inmemiz lazım. Verdiğiniz Erencan örneği çok güzel örnek. Kendisi süre bulmakta çok zorluk çekiyor ama biz onun büyük potansiyelini görüyoruz. O belki de Türkiye'de şu an en süratli oyunculardan bir tanesi. Pendik'te şu anda çok süre alamamasına rağmen yine de çağırıyoruz. O potansiyeli görüp o süreci burada almasını sağlıyoruz. Bizde o şansı bulduktan sonra belki başka kapıların açılabileceğini düşünüyoruz" yanıtını verdi.

Sürme, Kocaeli Stadyumu'nda oynamakla ilgili de "Zemin çok güzel, muhteşemdi. Burada oynamaktan da zevk aldık" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)