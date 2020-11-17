Avrupa U21 Şampiyonası Eleme Turu 3'üncü Grupta bulunan Ümit Milliler, grupta oynanan 9 maçın sonunda 10 puana ulaştı ve 4'üncü sırada yerini aldı. Grupta yalnızca 3 galibiyeti ve 1 beraberliği bulunan U21 takımımız, geri kalan tüm maçlarını kaybetti. Türkiye, bugün Kosova U21 takımıyla haftanın son maçını yapacak. Peki, Türkiye U21 - Kosova U21 maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

TÜRKİYE U21 - KOSOVA U21 MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Ümit Milli Takımımız, Kosova U21 Milli Takımı ile Samsun'da oynayacağı 2021 U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçının hazırlıklarını Yılport Samsunspor Nuri Asan Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı. Ümit Milli Takımımızın Kosova ile oynayacağı maçı Rusya Futbol Federasyonu'ndan Aleksei Matyunin yönetecek. Matyunin'in yardımcılıklarını Dmitri Mosyakin ve Aleksei Vorontsov yaparken karşılaşmanın dördüncü hakemi Vladislav Bezborodov olacak.

Karşılaşma, 17 Kasım Salı günü saat 19.00'da Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak ve ASpor'dan canlı yayınlanacak.

ADAY KADRO

Ümit Milli Takımımızın Kosova maçı aday kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Kaleciler: Ersin Destanoğlu (Beşiktaş A.Ş.), İrfan Can Eğribayat (Göztepe A.Ş.), Abdülsamed Damlu (Yeni Malatyaspor)

Defans: Serkan Asan (Trabzonspor A.Ş.), Atakan Rıdvan Çankaya (MKE Ankaragücü), Ravil Tagir (Medipol Başakşehir FK), Cemali Sertel (Medipol Başakşehir FK), Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş A.Ş.), Erdoğan Kaya (Beşiktaş A.Ş.), Arda Kızıldağ (Gençlerbirliği)

Orta Saha: Berat Ayberk Özdemir (Gençlerbirliği), Burak Kapacak (Bursaspor), Ahmet Canbaz (Trabzonspor A.Ş.), Melih İbrahimoğlu (SK Rapid Wien), Erkan Eyibil (Go Ahead Eagles), Ömer Faruk Beyaz (Fenerbahçe A.Ş.), Muhammed Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray A.Ş.), Berkan İsmail Kutlu (Aytemiz Alanyaspor)

Forvet: Enes Karakuş (Medipol Başakşehir FK), Güven Yalçın (Beşiktaş A.Ş.), Halil İbrahim Dervişoğlu (FC Twente), Ali Akman (Bursaspor), İlker Karakaş (Gençlerbirliği), Yusuf Barası (Az Alkmaar)

Ümit Milli Takım Teknik Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu: Tolunay Kafkas