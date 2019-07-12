Türkiye, U23 Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda ilk madalyasını kazandı

Üç adım atlamada Tuğba Danışmaz gümüş madalya aldı

U23 Avrupa Atletizm Şampiyonası'nın üç adım atlamada branşonda mücadele eden Türk sporcu Tuğba Danışmaz, gümüş madalyanın sahibi oldu.

İsveç'in Gavle şehrinde düzenlenen U23 Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye ilk madalyasını kazandı. Üç adım atlamada 13.82'lik derece alan Tuğba Danışmaz, U23 Türkiye rekorunu da kırarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

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DHA