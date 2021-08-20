Tokyo'da gerçekleşen Olimpiyatları beşinci sırada tamamlayan A Milli Kadın Voleybol takımımız, Avrupa Şampiyonası'nda birinciliği hedefliyor. Bu kapsamda gruptaki ikinci maçına çıkacak olan Filenin Sultanları'nın maçını izlemek isteyen sporseverler ise internette Türkiye - Ukrayna Avrupa Voleybol Şampiyonası maçı canlı izle | TRT Spor Yıldız canlı yayın izle linki arıyor. İşte maçın canlı yayın linki...

TÜRKİYE - UKRAYNA UEFA AVRUPA VOLEYBOL ŞAMPİYONASI MAÇI CANLI İZLE

20 Ağustos 2021 Cuma günü oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Kaloşvar'da, Btarena Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı canlı olarak izlemek için Türkiye - Ukrayna maçı canlı izle bağlantısına tıklayabilirsiniz.

TÜRKİYE - UKRAYNA UEFA AVRUPA VOLEYBOL ŞAMPİYONASI MAÇI CANLI TRT SPOR YILDIZ CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Gruptaki ilk maçını kazanan Filenin Sultanları ikinci maçtan da galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Millilerimizin bu mücadelesi TRT Spor Yıldız kanalından naklen yayınlanacak. TRT Spor Yıldız kanalını izlemek için Türkiye - Ukrayna maçı TRT Spor Yıldız canlı yayın izle linkine tıklayabilirsiniz.

TRT Spor Yıldız, Digiturk 87, Kablo TV 242, Tivibu 85, Turkcell TV+ 71, Vodafone TV 72 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.