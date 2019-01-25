Türkiye uluslararası öğrenciler için cazibe merkezi haline geldi. Türkiye'de uluslararası akademisyen sayısı 2015-2016 verilerine göre 3 bin 144'e, uluslararası öğrenci sayısı ise 108 bin 76'ya ulaştı.

Uluslararası hareketlilik, günümüzde akademik hayatın oldukça önemli bir parçası haline geldi. Son dönemde ulaşım ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler bu hareketliliğin hızlanmasına yardımcı olmakta.

Uluslararasılaşma, üniversitelerin öğretim, araştırma ve kamu hizmeti işlevlerine hitap etti. 2015-2016 verilerine göre Türkiye'de uluslararası akademisyen sayısının 3 bin 144'e ve uluslararası öğrenci sayısının ise 108 bin 76'ya ulaştığı belirtildi.

Uluslararasılaşma, üniversite yönetimleri, yükseköğretim politika belirleyicileri ve hükümetler tarafından akademik, ekonomik, kültürel/sosyal ve politik sebeplerle arzu ediliyor.

Türkiye yükseköğretiminin uluslararasılaşma alanını güçlendirmenin gerekli olduğu kaydedildi

Türkiye'deki uluslararası akademisyenlerin sayısını artırmak gerekliliği ve Türkiye'nin uluslararası akademisyenlerden daha ziyade kazanım edinmesini sağlamaya ilişkin politikalara ihtiyaç duyuluyor.

Bu bağlamda SETA Vakfı'nda gerçekleştirilecek olan panelde yükseköğretimde uluslararasılaşmanın Türkiye'deki mevcut durumu, geliştirilmeye açık yönlerine yönelik atılabilecek adımların değerlendirileceği bekleniyor.

Kaynak: İHA