Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım kimdir? Kaç yaşında? Nereli?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Milli Uzay Programı Tanıtım projesini tanıtmasının ardından Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım merak konusu oldu. Peki Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım kimdir? Kaç yaşında? Nereli? İşte detaylar...
Türkiye'nin uzay alanındaki hedeflerini açıklaması üzerine Türkiye Uzay Ajansı arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Akabinde ise Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler araştırmalarda bulunuyorlar.
TÜRKİYE UZAY AJANSI BAŞKANI SERDAR HÜSEYİN YILDIRIM KİMDİR?
Serdar Hüseyin Yıldırım 1961 yılında İstanbul'un Üsküdar ilçesinde dünyaya gelen Serdar Hüseyin Yıldırım aslen Rizeli'dir. Kadıköy Anadolu Lisesi'ndeki eğitimini tamamladıktan sonra İTÜ Uçak Mühendisliği bölümünde eğitim almıştır. 1980 yılında Berlin Teknik Üniversitesi'ne geçiş yapan Yıldırım, Ulaşım Bilimleri Fakültesi Havacılık ve Uzay Bilimleri bölümünden mezun olmuştur.
1989 yılında havacılık sektörüne giriş yapan Yıldırım, çeşitli havayollarında 12 yıl çalışmasının ardından yurt dışına çıkarak çeşitli ülkelerde proje danışmanlığı yapmıştır. Yıldırım ayrıca, Kayseri Kadir Has Üniversitesi'nde beş yıl boyunca 'Havayolu İşletmeciliği' dersi vermiştir.
KAÇ YAŞINDA? NERELİ?
Aslen Rizeli olan Serdar Hüseyin Yıldırım, 60 yaşındadır.