Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank:"Türkiye'nin 20 yıllık hayali olan, büyük bir heyecanla çalışmalarını yürüttüğümüz Türkiye Uzay Ajansı'nın kuruluş kararnamesinin iptali için CHP Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Bilime ve teknolojiye karşı olan CHP'nin bu girişimi çalışmalarımızı durduramayacak."