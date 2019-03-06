İstanbul10 °C

  1. HABERLER

  2. SİYASET

  3. Türkiye Uzay Ajansı'nın kuruluş kararnamesinin iptali için CHP Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu

Türkiye Uzay Ajansı'nın kuruluş kararnamesinin iptali için CHP Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank:"Türkiye'nin 20 yıllık hayali olan, büyük bir heyecanla çalışmalarını yürüttüğümüz Türkiye Uzay Ajansı'nın kuruluş kararnamesinin iptali için CHP Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu.

Türkiye Uzay Ajansı'nın kuruluş kararnamesinin iptali için CHP Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu

 Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank:"Türkiye'nin 20 yıllık hayali olan, büyük bir heyecanla çalışmalarını yürüttüğümüz Türkiye Uzay Ajansı'nın kuruluş kararnamesinin iptali için CHP Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Bilime ve teknolojiye karşı olan CHP'nin bu girişimi çalışmalarımızı durduramayacak." 


HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.