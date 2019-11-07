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  3. Türkiye Varlık Fonu'ndan at yarışları ve bahisleri için yeni adım!

Türkiye Varlık Fonu'ndan at yarışları ve bahisleri için yeni adım!

Türkiye Varlık Fonu'nun (TVF) sahip olduğu lisanslar kapsamında at yarışı düzenleme ve yurt içi ile yurt dışında düzenlenen at yarışları üzerine bahis kabul etme konularında hizmet alımı yapılması planlanıyor.

TVF, süreçte finansal danışman olarak Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası AŞ (TKB) ve EY Türkiye (Ernst & Young), hukuk danışmanı olarak da Lexist Avukatlık Bürosu ile çalışacak. Finansal danışmanların da incelemeleri sonrasında sektörün gelişimini destekleyecek ve kamuya en fazla yarar sağlayacak model ile hizmet alım süresine karar verilecek.

Değerlendirme kriterlerinin belirlenmesinin ardından bu alanda deneyimli ulusal ve uluslararası stratejik oyuncular sürece davet edilecek.

 

07 Kasım 2019 Perşembe 13:34

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