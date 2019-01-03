Türkiye ve ABD'den Doğu Akdeniz'de ortak deniz eğitimi

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twıtter adresinden yapılan paylaşıma göre, Deniz Kuvvetlerine ait TCG Gaziantep, TCG Gemlik fırkateynleri, bir deniz helikopteri ve iki F-16 uçak ile ABD Deniz Kuvvetlerine ait USS PORTER muhribinin katılımıyla, 03 Ocak 2019'da, Doğu Akdeniz'de uluslararası sularda deniz eğitimleri icra etti.

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DHA