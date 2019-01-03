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Türkiye ve ABD'den Doğu Akdeniz'de ortak deniz eğitimi

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twıtter adresinden yapılan paylaşıma göre, Deniz Kuvvetlerine ait TCG Gaziantep, TCG Gemlik fırkateynleri, bir deniz helikopteri...

Türkiye ve ABD'den Doğu Akdeniz'de ortak deniz eğitimi

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twıtter adresinden yapılan paylaşıma göre, Deniz Kuvvetlerine ait TCG Gaziantep, TCG Gemlik fırkateynleri, bir deniz helikopteri ve iki F-16 uçak ile ABD Deniz Kuvvetlerine ait USS PORTER muhribinin katılımıyla, 03 Ocak 2019'da, Doğu Akdeniz'de uluslararası sularda deniz eğitimleri icra etti.

(FOTOĞRAF)

DHA

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