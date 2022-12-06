Türkiye ve Azerbaycan ordusundan "Kardeş Yumruğu" tatbikatı! Cumhurbaşkanı Erdoğan personele hitap etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve Azerbaycan ordusunun ortaklaşa gerçekleştirdiği "Kardeş Yumruğu" tatbikatına katılan personele hitap etti.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Türkiye ve Azerbaycan ordusundan "Kardeş Yumruğu" tatbikatı! Cumhurbaşkanı Erdoğan personele hitap etti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve beraberindeki heyetin izlediği, "Kardeş Yumruğu" Azerbaycan-Türkiye Birleşik Müşterek Tatbikatı'nın "Seçkin Gözlemci Günü" faaliyetlerini, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ile Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri komuta kademesi de takip etti.

Tatbikatın sonunda Bakanlar Akar ve Hasanov, tatbikata katılan personelle bir araya geldi.

Türkiye ve Azerbaycan ordusundan Kardeş Yumruğu tatbikatı! Cumhurbaşkanı Erdoğan personele hitap etti

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN PERSONELE SESLENDİ

Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüştüğü Milli Savunma Bakanı Akar'ın telefonundan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ise görüştüğü Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov'un telefonu aracılığıyla tatbikata katılan personele hitap etti.

"Kardeş Yumruğu" Azerbaycan-Türkiye Birleşik Müşterek Tatbikatı'nın başarıyla tamamlanmasından dolayı personeli kutlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tek millet iki devlet anlayışı ile bu tatbikatı başarılı şekilde gerçekleştirdiniz. Sizler dostlarınıza güç, düşmanlarınıza korku verdiniz." dedi.

Türkiye ve Azerbaycan ordusundan Kardeş Yumruğu tatbikatı! Cumhurbaşkanı Erdoğan personele hitap etti

Zorlu arazi ve hava şartlarında düzenlenen tatbikatın iki ülke ordusunun daha da güçlenmesine katkı sağlayacağını ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bundan sonraki harekatlarda da bu güç sizin en önemli dinamizminiz olacaktır. Türkiye ve Azerbaycan bu tatbikatlarla dayanışmasını, birlikteliğini geleceğe yönelik çok daha güçlenerek devam ettirecektir. Türkiye olarak biz tüm Azerbaycanlı kardeşlerimizi candan seviyoruz. Candan sizi bağrımıza basıyoruz. Bu tatbikat da göstermiştir ki biz birbirimizle et ve kemik gibiyiz. Kimse bizi birbirimizden ayıramaz, Allah'ın izniyle de ayıramayacaktır. İlham Aliyev kardeşimi gösterdiği kardeşlik, sevgi dolayısıyla gönülden tebrik ediyor, sizleri gözlerinizden öpüyorum. Sağ olun, var olun."

Türkiye ve Azerbaycan ordusundan Kardeş Yumruğu tatbikatı! Cumhurbaşkanı Erdoğan personele hitap etti

ALİYEV: BİRLİĞİMİZ SARSILMAZ, EBEDİDİR

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev de "Azerbaycan ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin ortak tatbikatının başarıyla sona ermesi dolayısıyla kutluyorum. Bu tatbikatın ismi 'Kardeş Yumruğu'dur. Bu, Türkiye-Azerbaycan birliğinin tezahürüdür. Birliğimiz sarsılmazdır, ebedidir. Yaşasın Türkiye-Azerbaycan kardeşliği." ifadelerini kullandı.

KAYNAK: AA

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