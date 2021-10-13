Türkiye ve Endonezya'dan aşı konusunda ortak beyanname

Türkiye ve Endonezya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) süreciyle ilgili vatandaşların karşılıklı seyahatlerinin kolaylaştırılmasına yönelik olarak seyahat koridoru düzenlemesi ve aşı sertifikalarının karşılıklı tanınması hakkında ortak beyanname kararı alındı.

Beyannamenin tam ismi, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Endonezya Cumhuriyeti Hükümeti tarafından Seyahat Koridoru Düzenlemesi ve Aşı Sertifikalarının Karşılıklı Tanınması Hakkında Ortak Beyanname" olmaktadır.

BAKANLAR ARASI İKİLİ ANLAŞMA

Beyanname kapsamında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi; koronavirüs sürecinde istihdam, ticaret, yatırım, diğer ticari ve ekonomik hedeflerle yolculukları kolay hale getirmek amacıyla iki ülke arasında geçici süreliğine bir seyahat koridorunun uygulanması hususunda ikili olarak anlaşmaya vardıklarını açıklandı.

DÜZENLEME HEMEN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Düzenlemenin hızlı bir şekilde yürürlüğe koyulacağı ve her iki ülkenin koronavirüs seyahat kısıtlamaları gelmeden önceki durumlarına geri dönüş yapacağı belirtildi.

AŞI SERTİFİKALARI GEÇERLİ

Ayrıca beyannameye göre iki ülkenin makamları tarafından verilen aşı sertifikaları karşılıklı olarak tanınacak.