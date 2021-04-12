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  3. Türkiye ve Libya arasında enerji iş birliği! Bakan Dönmez, Libya Petrol ve Gaz Bakanı'nı ağırladı

Türkiye ve Libya arasında enerji iş birliği! Bakan Dönmez, Libya Petrol ve Gaz Bakanı'nı ağırladı

Libya Petrol ve Gaz Bakanı Muhammed Ahmed Oun'u makamında ağırlayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez enerji alanında iş birliğine dikkat çekti. Bakan Dönmez, "Petrol ve doğal gaz başta olmak üzere iş birliğimizi geliştirme kararı aldık" ifadesini kullandı.

Türkiye ve Libya arasında enerji iş birliği! Bakan Dönmez, Libya Petrol ve Gaz Bakanı'nı ağırladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Libya Petrol ve Gaz Bakanı Muhammed Ahmed Oun'u makamında ağırladı.

"İŞ BİRLİĞİMİZİ GELİŞTİRME KARARI ALDIK"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bakanlık binasında, Libya'da geçici birlik hükumetinde göreve başlayan Petrol Gaz Bakanı Muhammed Ahmed Oun ile görüşme gerçekleştirdi. Bakan Dönmez, verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirterek, "Petrol ve doğal gaz başta olmak üzere iş birliğimizi geliştirme kararı aldık" ifadesini kullandı.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

Türkiye ve Libya arasında enerji iş birliği! Bakan Dönmez, Libya Petrol ve Gaz Bakanı'nı ağırladı

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