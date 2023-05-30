Türkiye ve Yunanistan arasındaki gerilim düşüyor, iki ülke arasında iyi niyetli adımlar atılmaya başlandı

Türkiye ve Yunanistan arasında Ege Denizi'nde dostluk rüzgarları esiyor. İki ülke yaşadıkları acı günlerin ardından, her yıl Ege Denizi'nde düzenledikleri tatbikat faaliyetlerini bu yıl daha küçük çaplı olarak gerçekleştirme kararı aldı.

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Türkiye ve Yunanistan arasındaki gerilim düşüyor, iki ülke arasında iyi niyetli adımlar atılmaya başlandı

Türkiye'deki 6 şubat depremi ve Yunanistan'da yaşanan tren kazası iki ülke arasındaki gerilimi düşürdü, dostluk adımları atılmaya başlandı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynaklarına göre Yunanistan tarafından her yıl yapılan ve Ege Denizi'ni kapsayan Kataigis Tatbikatı bu yıl eğitim standartlarını idameye yönelik küçük çaplı olarak yapıldı.

Bunun üzerine Milli Savunma Bakanlığı da Deniz Kuvvetleri Komutalığı'nın faaliyetlerinde düzenlemeye gitti.

Türkiye ve Yunanistan arasındaki gerilim düşüyor, iki ülke arasında iyi niyetli adımlar atılmaya başlandı

Her sene Haziran ayının ilk haftasında denizaltılar, su üstü gemileri, insanlı ve insansız hava araçları ile yapılan Denizkurdu Tatbikatı yerine taktik eğitimlerin yapılacağı bir faaliyet düzenleyecek.

GERİLİMİ DÜŞÜREN ADIMLAR

Milli Savunma Bakanı Hulisi Akar, "Uluslararası hukuk, iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde, diyalog ve barışçıl yol ve yöntemlerle sorunların çözülmesinden yanayız. Ege Denizi dostluk denizi olsun, zenginlikleri adil şekilde iki tarafın insanları paylaşsın, güven içinde, mutlu müreffeh şekilse yaşasınlar' diyoruz. İki ülke arasına turizm döneminde tatbikatların yapılmamasına yönelik moratoryum var. Bunu genişletmeye hazırız." açıklamasında bulunmuştu.

Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos, 'asrın felaketi'

Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos, 'asrın felaketi' olarak nitelendirilen 6 Şubat depremlerinin ardından Bakan Akar'ın daveti üzerine nisan ayının başında Hatay'ı ziyaret etmiş, iki bakanın deprem bölgesindeki görüşmesinin ardından iki ülke arasında iyi komşuluk ilişkilerine dayalı gündemin geliştirilmesi konusunda mutabık kalındığı belirtilmişti.

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