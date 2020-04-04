Türkiye Vodafone Vakfı’ndan “Salgında sokak hayvanlarını unutma” çağrısı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Vodafone Vakfı, 4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü’nde, tüm hayvanseverleri “Yarını Kodlayanlar” projesi katılımcılarının geliştirdiği ve kodla çalışan mama makinelerini kullanarak sokak hayvanlarını uzaktan beslemeye davet e

Şirketten yapılan açıklamaya göre, toplumsal değişim ve gelişimin öncüsü olma hedefiyle faaliyet gösteren Türkiye Vodafone Vakfı, koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında günlerini evde geçiren herkese sokak hayvanlarına yardımcı olma çağrısı yaptı.

4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü vesilesiyle bir video yayınlayan Vakıf, tüm hayvanseverleri “Yarını Kodlayanlar” projesi katılımcılarının geliştirdiği ve kodla çalışan mama makinelerini kullanarak sokak hayvanlarını uzaktan beslemeye davet ediyor.

Bunun için #BuMamaBenden etiketiyle tweet atılması yeterli oluyor. Türkiye Vodafone Vakfı’nın 2 yıl önce hayata geçirdiği projeyle bugüne kadar yüz binlerce sokak hayvanının beslenmesi sağlandı.





- "#BuMamaBenden etiketiyle tweet atmak yeterli"





Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel, toplum olarak zor günlerden geçildiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

“Toplum olarak birlikte hareket etmemiz, her zamankinden daha fazla dayanışma içinde olmamız, empati kurmamız, birbirimize yardım etmemiz ve destek vermemiz gereken bir dönemdeyiz. Salgından korunmak ve yayılımını önlemek açısından evde kalmak büyük önem taşıyor. Herkesin evlerine çekildiği bugünlerde sokak hayvanlarını da unutmuyoruz. Tüm hayvanseverleri ‘Yarını Kodlayanlar’ projesi kapsamında hayata geçirdiğimiz ve kodla çalışan mama makinelerimizi kullanarak sokak hayvanlarına evlerinden destek olmaya davet ediyoruz. Bunun için #BuMamaBenden etiketiyle tweet atmak yeterli. Koronavirüs salgınını hep birlikte en kısa sürede ve en az hasarla atlatacağımıza inanıyoruz.”





- Toplam 13 makine var





Türkiye Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği iş birliği ile yürütülen “Yarını Kodlayanlar” projesine Kayseri’den katılan Serhat Seval ve Sudenaz Kınık isimli öğrenciler, gönüllü eğitmenleri Melih Tan mentörlüğünde aldıkları kodlama eğitimiyle sokak hayvanları için kodla çalışan bir mama makinesi fikri geliştirdi.

Türkiye Vodafone Vakfı tarafından hayata geçirilen bu fikirle, bugün herkes sokaktaki hayvanlara yardım edebiliyor. Bugün 7'si İstanbul’da olmak üzere İzmir, Ankara, Adana, Erzurum ve Rize'de toplam 13 mama makinesi bulunuyor.





- Tweet’ler sıraya alınıyor





Kodla çalışan mama makinesi ile sokak hayvanlarına mama verebilmek için Twitter’dan #BuMamaBenden etiketiyle tweet atılması yeterli oluyor.

Makine, mama kabı boşsa mama verecek şekilde kodlandı. Atılan tweet ile boş olan makine üzerinden dolum yapılıyor. Tüm lokasyonlarda mama makinesi dolu ise tweet sıraya alınıyor. Kap boşalınca, sıradaki tweet’le makine aktive oluyor ve kap mamayla doluyor.





Kaynak: AA