Türkiye Voleybol 2.Ligi Erkekler 4.Hafta
Voleybolda Kayseri derbisinde Melikgazi Belediyespor deplasmanda Develi Belediyespor'u set vermeden 3-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.
Voleybolda Kayseri derbisinde Melikgazi Belediyespor deplasmanda Develi Belediyespor'u set vermeden 3-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.
Türkiye Voleybol 2.Lig Erkekler 3.Grupta mücadele iki Kayseri ekibi ligin 4.haftasında karşı karşıya geldi. Develi Atatürk Spor Salonunda oynanan zorlu karşılaşmada Melikgazi Belediyespor ilk seti 25-19, ikinci seyi 25-19 ve son seti 25-18 kazanarak sahada 3-0'lık sonuçla ayrıldı. Melikgazi Belediyespor aldığı galibiyet sonrası maç sonu soyunma odasında büyük sevinç yaşadı.
Kaynak: İHA
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