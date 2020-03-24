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Türkiye Voleybol Federasyonundan Fatih Terim'e "geçmiş olsun" mesajı

ANKARA (AA) - Türkiye Voleybol Federasyonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıklayan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.Federasyonun sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, "Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e...

Türkiye Voleybol Federasyonundan Fatih Terim'e "geçmiş olsun" mesajı

ANKARA (AA) - Türkiye Voleybol Federasyonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıklayan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Federasyonun sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, "Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını diliyoruz." denildi.

Kaynak: AA




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