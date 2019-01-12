Türkiye, Yemen’de yaşanan insanlık dramına sessiz kalmıyor

Yemen'de yaşanan insanlık dramına sessiz kalmamak amacıyla, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın eşi Hatice Nur Yerlikaya'nın desteklediği ile İstanbul'da bir müzayede gerçekleşti.

Yemen'de yaşanan insanlık dramına sessiz kalmamak amacıyla, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın eşi Hatice Nur Yerlikaya'nın desteklediği bir müzayede düzenlendi. İstanbul Beylerbeyi Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü'nde düzenlenen müzayedeye MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın eşi Hatice Nur Yerlikaya, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen katıldı.

Sanatseverler tarafından yoğun ilgi gösterilen müzayedede, enstitüde özel olarak üretilen kıymetli el sanatları ürünleri, İbrahim Çallı, Şevket Dağ gibi ünlü Türk ressamlarına ait yağlı boya tablolar, Yusuf İyilik koleksiyonundan antik tekstil ürünleri, hüsn-i hat tabloları yanısıra hayırseverlerin yaptığı bağışlardan oluşan toplam 100'den fazla eser gösterildi. Elde edilen gelir, Üsküdar Kaymakamlığı ve MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü kanalıyla Yemen'deki savaşzedelere ulaştırılacağı belirtildi.

Enstitünün Müdürü Yusuf Gürlek yaptığı açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'ne ve Üsküdar Kaymakamlığı ile işbirliği içerisinde, gelirini Yemen'e gönderecekleri bir müzayade yapıldığını söyleyerek, "Müzayedemizde kurumumuzun ürünleri İstanbul'un değerli koleksiyonerlerinin bağışladığı eserler, hat ve resim levhaları, İbrahim Çalılı ve Şevket Dağ gibi resim levhalarının tablolarının bulunduğu ürünlerden elde edilecek geliri inşallah Yemen'e bağışlayacağız" dedi.

Nezir Gül: "Temel unsur tabiki Yemen"

Yemen'e yardım için düzenlenen müzayedeye katılan Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül, hem Bakanlık açısından hem de Türkiye açısından önem verdikleri bir amaç için bir araya geldiklerini belirterek, "Temel unsur tabiki Yemen. Bir zamanlar bizim etkin bir şekilde varlığımızı hissettirdiğimiz, bayrağımızın dalgalandığı yer olan Yemen'de acı var, gözyaşı var. Sadece inançlı insanları değil bütün insanlığı yasa boğan bütün herkesi yasa boğan olaylar yaşanıyor. Bu olaylar karşısında Milli Eğitim Bakanlığı olarak ilgisiz kalmadığımız gibi, Kaymakamlığımız ile birlikte böyle bir çalışma başlatıldı. Bu çalışmada özellikle sanatkarlarımızın bu çalışmaya göstermiş olduğu katkıda ayrıca takdire değer" açıklamalarında bulundu.

Hilmi Türkmen: "Bugün Suriye'den daha ağır şartları taşıyan bir coğrafya orası"

Yemen'in çok uzak bir coğrafya değil, kaybedilmiş bir vatan parçası olduğunu ifade eden Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, "Ne yazık ki acılar, kan, göz yaşının eksik olmadığı; Birleşmiş Milletler raporlarına göre, bugün Suriye'den daha ağır şartları taşıyan bir coğrafya orası. Valimiz Ali Yerlikaya'nın eşleri Hatice Nur Yerlikaya himayelerinde burada bir sergi açılacak ve burada çok güzel sanat eserleri, tablolar sergilenecek ve satılacak" şeklinde konuştu.

Hatice Nur Yerlikaya: "Benim büyük dedem de dedemin babası da bizzat 14 sene Osmanlı askeri olarak Yemen'de ömrünü geçirmiştir"

Yemen'in kendisi için çok özel bir yeri olduğunu ifade eden İstanbul Valisi Ali Yerli Kaya'nın eşi Hatice Nur Yerlikaya, "Yemen, 401 sene Osmanlı idaresinde kaldı ve en uç güney vilayetiydi. Pek çok türkü ve ağıt yakılmıştır. Benim büyük dedem de dedemin babası da bizzat 14 sene Osmanlı askeri olarak Yemen'de ömrünü geçirmiştir. Şuanda bir iç savaş sebebiyle, özellikle kadınlar ve çocuklar çok zor durumdalar. İlaçsız, yemeksiz ve susuzlar. Toplanacak müzayede elde edilecek geliri Üsküdar Kaymakamlığı ve Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü yerine ulaştıracaklar. Katılım sağlayan ve destek olan sanatçılarımıza çok çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA