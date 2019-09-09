Türkiye Yeni Zelanda basketbol maçı özet izle | Türkiye Yeni Zelanda basketbol maç özeti
DÜNYA: Dünya Kupası Finaller - İlk tur kapsamında Türkiye Yeni Zelanda basketbol maçı oynandı. Spor severler ise Türkiye Yeni Zelanda maçı özet izle merak etmekte. İşte Türkiye Yeni Zelanda basketbol maç özeti...
İki takım Türkiye Yeni Zelanda basketbol maçı karşı karşıya geldi. Yapılan DÜNYA: Dünya Kupası Finaller - Sıralama Turu ise ekranlardaydı.
Kullanıcılar Türkiye Yeni Zelanda basketbol maçı özet izle diye arama yapmakta. İşte Türkiye Yeni Zelanda basketbol maç özeti...
Türkiye Yeni Zelanda basketbol maçı özet izle
A Milli Erkek Basketbol Takımımız Çin'de gerçekleştirilen 2019 FIBA Dünya Kupası'ndaki son maçında Yeni Zelanda'ya 102-101 mağlup oldu. 18 farklı mağlubiyete kadar avantajı olan 12 Dev Adam, 1 farklı mağlubiyete rağmen olimpiyat elemelerine gitme hakkı elde etti..
Türkiye Yeni Zelanda basketbol maç özeti
A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2019 FIBA Dünya Kupası O Grubu klasman maçında Yeni Zelanda'ya 102-101 mağlup oldu.
O Grubu'nu ikinci sırada bitiren milliler, rakibine 18 sayının altında mağlup olduğu için olimpiyat elemelerine katılma hakkı yakaladı.
Melih'in 4 sayısıyla 2. dakikada 4-2 üstünlük yakalayan milli takım, Tai Webster'in basketlerine engel olamayınca 3. dakikada 8-4 geriye düştü. Hücumda dağınık bir görüntü veren rakibi karşısında Melih ile sayılar bulmaya devam eden A Milli Takım, Cedi Osman'ın devreye girmesiyle 9. dakikada 28-21 ile tekrar öne geçti. Kalan süre içinde rakibinin 5-0'lık serisine engel olamayan Türkiye, Cedi Osman'ın uzak mesafeden son saniye üç sayılık basketiyle ilk çeyreği 31-26 önde tamamladı.
Türkiye, hücumda ve savunmada mücadelenin 2. periyoduna kötü başlayınca Yeni Zelanda, Abercrombie ile 12. dakikada 34-33 üstünlük yakaladı. Yeni Zelanda'nın ritmini kaybetmesiyle oyunda dengeyi kuran milliler, 6-0'lık seri yakaladı ve 14. dakikada skoru 39-34 ile lehine çevirdi. Boyalı alandaki savunmada zorlanan Türkiye, üstünlüğünü daha fazla koruyamadı ve 17. dakika 44-44 beraberlikle geçildi. Maçın son 3 dakikasında karşılıklı basketler olurken, milli takım hızlı hücumda Melih'in basketiyle soyunma odasına 53-50 önde girdi. Milli takım adına Cedi Osman ile Melih, 17'şer sayı üretti.
Karşılaşmanın ikinci yarısına 6-0'lık seriyle başlayan milli takım, Cedi Osman'ın basketiyle 22. dakikada 9 sayılık fark (59-50) yakaladı. Yeni Zelanda'nın baskılı savunması karşısında zaman zaman zorlanan milli takım, Tai Webster'in basketiyle 27. dakikada farkın bir sayıya düşmesine engel olamadı: 66-65. Türkiye, rakibinin kötü hücumlarını iyi değerlendirdi ve 3. çeyreği 77-74 önde geçti.
Kullanıcılar Türkiye Yeni Zelanda basketbol maçı özet izle diye arama yapmakta. İşte Türkiye Yeni Zelanda basketbol maç özeti...
A Milli Takım, son periyoda hücumda kötü başladı. Basit top kayıpları yapan milli takım karşısında Yeni Zelanda, Delany'in smaç basketiyle 32. dakikada 79-78 öne geçti. Rakibinin üst üste smaç basketlerine engel olamayan milli takım, Cedi Osman ile ayakta kalmasını bildi ve 38. dakikada bir kez daha öne geçti: 97-96. Son hücum fırsatını değerlendiremeyen milli takım, sahadan 102-101 mağlup ayrıldı.
Türkiye 101 - 102 Yeni Zelanda
Salon: Dongguan
Hakemler: Sergiy Zashchuk (Ukrayna), Michal Proc (Polonya), Jong Kuk Kim (Güney Kore)
Türkiye: Doğuş Balbay 5, Melih Mahmutoğlu 27, Cedi Osman 32, Metecan Birsen 8, Semih Erden 12, Wilbekin 15, Yiğit Arslan, Ege Arar 2, Buğrahan Tuncer
Yeni Zelanda: Abercrombie 11, Tai Webster 12, Corey Webster 12, Loe 17, Fotu 17, Ili 9, Pledger, Rusbatch 3, Delany 12, Smith Milner 9
1. Periyot: 31-26
Devre: 53-50
3. Periyot: 77-74
HABERE YORUM KAT