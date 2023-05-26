Türkiye yerli hava yollarının uçuş trafiği katlanarak yükseliyor

Türkiye havacılık sektöründe yapmış olduğu yatırımların karşılığını kat kat almaya başladı. Yapılan yatırımlar sonucu, yerli hava yollarının uçuş trafiğinde bulunan yolcu sayısı 2000 yılından bu yana 8 kat artış sağlandı.

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Türkiye yerli hava yollarının uçuş trafiği katlanarak yükseliyor

Havacılık sektörü, dünya ekonomisine büyük katkılar sağlayan, dış ticaret ve turizm gibi sektörleri ayakta tutan dünyanın en önemli sektörlerinden biridir. Türkiye de bu sektörün önemini anlamış ve geleceğini havacılık sektöründe yaptığı yatırımlarla güvence altına almak için adımlar atmıştır.

Bu sektör, dünyadaki ülke ekonomilerinin belkemiğini oluşturmaktadır. Sektöre yapılan yatırımlar sayesinde Türkiye artık daha ulaşılabilir ve dış yatırımcıların gözünde daha güvenilir bir bölge haline getirilmiştir. Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü'ne (ICAO) göre, dünya havacılık sektörünün doğrudan ve dolaylı olarak 2,7 trilyon dolar ekonomik katkısı bulunuyor. Havacılık sektörü, ülkeler arasında kurduğu kültürel ve ticari köprülerle de devletlerin sosyoekonomik refahının yükselmesine katkı sağlıyor.

Türkiye yerli hava yollarının uçuş trafiği katlanarak yükseliyor

Türkiye dünyada hızla ilerliyor

ICAO dan elde edilen verilere bakıldığında, Türkiye'nin dünya ve Avrupa hava yolu yolculuklarındaki payının artması, yapılan projelerle ülkenin bu alanda artan başarısını gözler önüne seriyor.

Yerli hava yolu şirketleri 2000 yılında 12,9 milyon yolcu taşırken, Türkiye küresel sıralamada 26'ncı olmuştu.

Kovid-19 salgınının etkilerinin devam ettiği 2021'de ise İstanbul Havalimanı'nın da etkisiyle 70,7 milyon yolcu taşınmasına ev sahipliği yapan Türkiye, 7'nci sıraya yükseldi.

Türkiye, yerli hava yolu şirketlerinin yaklaşık 100 milyon yolcu taşımasıyla geçen yıl da 7'nci sıradaki yerini korudu. Böylece, Türkiye'nin son 20 yılda havacılık sektöründe önemli yatırımlara imza atmasıyla yerli hava yolu şirketlerinin taşıdığı yolcu sayısı 21 yılda 8 kat arttı.

Bu arada, söz konusu hava yolları 2018'de ise 115,6 milyon yolcu taşımış ve bu da "rekor" olarak kayıtlara geçmişti.

İç hat yolcusu katlandı

Türkiye'de 2003 yılında üst geçişlerle birlikte hizmet verilen uçak trafiği 529 bin 205 olarak gerçekleşirken, bu sayı 2022'de 3 kattan fazla artarak 1 milyon 883 bine ulaştı.

2003'te 9 milyon 128 bin 124 kişi olan iç hat yolcu trafiği de geçen yıl yüzde 760 yükselişle 78 milyon 670 bin yolcuya çıktı.

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