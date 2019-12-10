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  3. Türkiye yerli otomobiline kavuşacak! İlk deneyen Cumhurbaşkanı Erdoğan olacak

Türkiye yerli otomobiline kavuşacak! İlk deneyen Cumhurbaşkanı Erdoğan olacak

2011'den beri gündemde olan yerli oto için süreç, 2017'de Cumurbaşkanı Erdoğan öncülüğünde hızlandı. Yakın zamanda tanıtımı yapılacak olan yerli arabanın ilk sürüşünü Erdoğan yapacak.
10 Aralık 2019 Salı 10:30

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