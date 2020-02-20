Türkiye Yıldız Kızlar Voleybol Müsabakaları başladı

Yıldız Kızlar Voleybol Türkiye Grup Eleme Müsabakaları, Mersin'in Bozyazı ilçesinde başladı.

Bozyazı Şehit Murat Namdar Ortaokulu Spor Salonunda gerçekleştirilen müsabakaların açılış seremonisine Kaymakamı İrfan Yalçın, Belediye Başkan Yardımcısı Ali Deniz, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Güngör, İlçe Milli Eğitim Müdürü Aziz Gedik ile Gençlik ve Spor İlçe Müdür Vekili Ahmet Hakan Acı katıldı.

Türkiye'nin birçok ilinden Bozyazı'ya gelen sporcu ve antrenör öğretmenleri kutlayıp başarı dileyen Kaymakam Yalçın, "Türkiye Yıldız Kızlar Grup Eleme Müsabakalarına ev sahipliği yapmaktan, ilçemizde sizleri ağırlamaktan onur duyuyorum. Spor gerçekten bir dostluk, kardeşlik, birlik, beraberlik mesajları içerir. Aynı zamanda sağlıklı bir spor kültürünün oluşması, sizlerin çağında çok önemli. Müsabakalar süresince sakatlık, kaza, bela olmadan gönlünüzdeki, aklınızdaki sportif başarıyı elde etmenizi diliyorum. Bu karşılaşmalarda mutlaka birileri başarılı olacak, birileri elenecek, her ne olursa olsun bu sportif faaliyetin tadını çıkarın. İlçemizi gezip tanıyın" dedi.

Seremoninin ardından Kaymakam Yalçın, Okul Sporları Mersin İl Temsilcisi İrfan Çalışır'a plaket verdi. Belediye Başkan Yardımcısı Deniz ve protokol üyeleri de antrenör ile takım kaptanlarına Bozyazı Belediyesi tarafından müsabakaların anısına yaptırılan plaket verirken, muz ikramında bulundu. Halk Eğitim Merkezi folklor ekibinin sergilediği yöresel oyunlar ise müsabakaya katılanlar tarafından büyük beğeni ile izlenerek alkışlandı.

Müsabakalarda Mersin, Mardin, Konya, Hatay, Niğde, Karaman, Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa, Osmaniye, Antalya ve Adana'dan 12 ortaokulun kız voleybol takımları mücadele edecek.

12 ilden 12 takımın katıldığı, üç grupta 20-23 Şubat tarihleri arasında yapılacak müsabakalarda, grup birinciliğini kazanan ilk üç takım yarı finallerine katılmaya hak kazanacak.

Kaynak: İHA