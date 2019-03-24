Türkiye Yıldızlar Serbest Güreş Şampiyonası'nın açılış töreni yapıldı

Ordu'da düzenlenen Türkiye Yıldızlar Serbest Güreş Şampiyonası'nın açılış töreni düzenlendi.

Açılış törenine Ordu Valisi Serdar Yavuz, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş, Türkiye Güreş Federasyonu Serbest Güreşten Sorumlu Asbaşkan Serdar Çinkılıç, Türkiye Güreş Federasyonu Milli Takımlar Genel Koordinatörü Adem Varlık, Türkiye Güreş Federasyonu Genel Sekreteri Tahir Yılmaz, AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hilmi Güler ve çok sayıda güreşsever katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Türkiye Güreş Federasyonu Serbest Güreşten Sorumlu Asbaşkan Serdar Çinkılıç, 300 sporcunun katılımıyla çok önemli bir şampiyona gerçekleştirdiklerini belirterek, "Yıldızlar Türkiye Şampiyonası ve ardından gerçekleştireceğimiz Zafer Kupası müsabakalarında başarılı olan güreşçiler milli takıma girmeye hak kazanacaklar. O yüzden bu şampiyona son derece önemli. Buradan yeni Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonlarının çıkacağına olan inancımız tam. Bu sporcuların yetişmesinde emeği geçen herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ayrıca bizleri Ordu'da son derece güzel bir şekilde ağırlayan Ordu Büyükşehir Belediyesi'ne de şükranlarımızı sunuyorum" dedi.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş ise Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak güreş branşına çok büyük önem verdiklerini söyleyerek, "Birçok branşta ilimizden uluslarası alanlarda şampiyonlar çıkarttık. Ama bizim en temel branşımız güreş. Bu branştan Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonları çıkartmak için ciddi çalışmalar yapıyoruz. Böylesine önemli bir şampiyonayı şehrimiz Ordu'da düzenleyen Güreş Federasyonu Başkanımız Musa Aydın ve yönetim kuruluna teşekkür ederken sizleri bu güzel ilimizde ağırlamaktan dolayı da son derece mutlu olduğumuzu belirtmek isterim" ifadelerini kullandı.

Ordu Valisi Serdar Yavuz ise yaptığı konuşmada şampiyonaya katılanları Ordu ilinde ağırlamaktan dolayı son derece mutlu olduklarını kaydederek, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın altyapı ve tesisleşme anlamındaki önemli çalışmaları sonucunda Türk sporcuları çok daha iyi şartlarda antrenman yapma imkanı buldular. Güreş bizim ata sporumuz, bu anlamda Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonları çıkartmak çok daha kıymetli. Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'na katılan tüm sporcu kardeşlerime başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

Ordu Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç de yaptığı konuşmada "Pehlivanlar" diyarı Ordu'da 1500 civarında güreşçi bulunduğu belirterek, "Bu güreşçilerimiz bizleri uluslararası alanlarda temsil etme hedefi ile ter döküyorlar. Ordu ilimizde böylesine önemli bir şampiyonanın düzenlenmesini sağlayan Federasyon Başkanı Musa Aydın ve yönetimine de bir kez daha teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Açılış töreninin ardından müsabakalara devam edildi. Bugünkü müsabakalarda dereceye giren güreşçiler şunlar:

45 kiloda 1. Tolga Özbek, 2. Yunus Atalay, 3. Bekir Özcan, 3. Bahri Söyler

51 Kiloda 1. Eray Şimşek, 2. Ahmet Yücel, 3. Ömer Eratilla, 3. Yusuf Eryücel

60 Kiloda 1. Alihan Öksüz, 2. Eren Duran,3. Furkan Doğan, 3. Selban Yahşi

71 Kiloda 1. M.Halıt Ozmus, 2. Mevlut Ozdemır, 3. Yasın Akıl, 3. Harun Soyler

92 Kiloda 1. Omer Agtas, 2. Sertac Ungor, 3. Bekır Coban, 3. Efe Kolebas

(FOTOĞRAFLI)

DHA