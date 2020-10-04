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Türkiye-Yunanistan'ın NATO Karargahı'ndaki toplantısı ertelendi

Türkiye ile Yunanistan arasında yarın NATO Karargahı'nda yapılması planlanan toplantının teknik nedenlerden dolayı ertelendiği öğrenilirken henüz am olarak tarih verilmedi. Ertelemenin, iki ülkenin ortak aldığı bir karar olduğu açıklandı.

Türkiye-Yunanistan'ın NATO Karargahı'ndaki toplantısı ertelendi

Türkiye ile Yunanistan arasında yarın NATO Karargahı'nda yapılması planlanan toplantının, teknik nedenlerle ilerleyen günlerde yapılmasına karar verildiği belirtildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Doğu Akdeniz'deki unsurların emniyetle görev yapmalarına yönelik koordinasyonun teknik detaylarının görüşüleceği NATO Karargahı'nda, yarın yapılması planlanan toplantının tamamen teknik nedenlerle ilerleyen günlerde gerçekleştirilmesine karar verildi. Kararın iki ülke tarafından ortak alındığı öğrenildi.

Berna Akkaya
Editör


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