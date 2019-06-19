Türkiye Yüzme Federasyonu, İtalya ile işbirliği protokolü imzaladı

Türkiye Yüzme Federasyonu ve İtalya Yüzme Federasyonu arasında, iki ülkenin yüzme sporuna yapacağı katkılar çerçevesinde "Dostluk ve İşbirliği Protokolü" bugün Roma Olimpiyat Stadı'nda gerçekleşen toplantı ile imzalandı.

İtalya Yüzme Federasyonu, LEN (Avrupa Su Sporları) Başkanı ve İtalyan Parlamento Üyesi Paolo Barelli ve Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın tarafından imzalanan protokol, milli takıma Tokyo 2020 Olimpiyatları yolunda destek olacak. Protokol kapsamında, iki ülkenin sportif anlamdaki dostluğu pekiştirilerek, hazırlık kampları, üniversiteler düzeyinde çalışmalar, antrenör eğitimleri, hakem eğitimleri, çalıştaylar ve dostluk müsabakaları konusunda anlaşmaya varıldı.

Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın yaptığı açıklamada, "Bugün Türkiye'deki yüzme sporu adına önemli bir adım attık ve İtalya Yüzme Federasyonu ile bir protokol imzaladık. Bu protokolün temelinde bilgi ve deneyim paylaşımı var. Antrenörlerimizin, dünya çapındaki diğer antrenörler ile fikir alışverişini çok önemsiyoruz. Ayrıca sporcularımıza daha geniş kamp imkanları sunacağız. Hakemlerimiz için de faydalı olacak eğitimler planlıyoruz. Dünyada spora en çok yatırım yapan ülkelerden biriyiz, ülkemizde spor turizmi için çok müsait tesisler var. Şu anda Türkiye'de faal olan yaklaşık 85 yüzme havuzu bulunuyor. İtalyan federasyonunu ve sporcularını da bu tesislere davet ediyoruz. İtalya'daki yüzme sporunun yapısı bizim için öncüdür. Bu imzalanan protokol, Avrupa ve dünyada elde edeceğimiz başarılar için bizlere büyük destek olacak. Türkiye ve İtalya arasında uzun geçmişe dayanan ilişkilerimizi daha da ileri taşımayı ümit ediyoruz. Bizlere bu imkanı sağlayan başta Cumhurbaşkanlığımız, Gençlik ve Spor Bakanlığımız olmak üzere, sayın başkan Paolo Barelli'ye teşekkür ediyorum. Ayrıca Roma Büyükelçimiz Sayın Murat Salim Esenli, Vatikan Büyükelçimiz Lütfullah Göktaş ve değerli büyükelçilik yetkilileri de bugün Roma'da yanımızda olarak bizlere güç verdiler. Kendilerine sonsuz şükranlarımı sunuyorum" dedi.

İtalya Yüzme Federasyonu, LEN (Avrupa Su Sporları) Başkanı ve İtalyan Parlamento Üyesi Paolo Barelli ise toplantıda, Türkiye ile yapılan bu dostluk ve işbirliği protokolünden ötürü memnuniyetini dile getirerek şöyle konuştu:

"Türkiye her anlamda büyük potansiyele sahip ülke. İmzalanan bu protokol her iki ülke için de önem taşıyor. Yılın belirli dönemlerinde İtalyan yüzücüler Türkiye'de Türk Milli Takımı ile birlikte kamp yapabilecekler. Aynı zamanda antrenörlerimizle de deneyim paylaşımı içinde olacaklar. İki ülke arasında sistemli ve periyodik eğitimler düzenlenecek. İşbirliği ve dostluğumuzu hep sportif hem de kültürel anlamda daha da geliştirmeyi umuyoruz. İnanıyorum ki, Türkiye sözünün eri, genç, dinamik ve hırslı arkadaşım Erkan Yalçın ile hedeflediği başarılara ulaşacaktır. Bugün bizlere destek olan tüm misafirlerimize ve Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı Sayın Erkan Yalçın'a teşekkür ediyorum."

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DHA