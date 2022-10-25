Türkiye Yüzyılı nedir? Türkiye Yüzyılı logosunun anlamı nedir? Program ne zaman açıklanacak?

Seçim çalışmalarına erken başlayan AK Parti, "Türkiye Yüzyılı" adıyla vizyon belgesini açıklayacak. Bu kapsamda tanıtım programının ne zaman olacağını merak edenler ve kavram hakkında bilgi sahibi olmak isteyenle için Türkiye Yüzyılı nedir? Türkiye Yüzyılı logosunun anlamı nedir? Program ne zaman açıklanacak? sorularının yanıtları haberimizde...

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Türkiye Yüzyılı nedir? Türkiye Yüzyılı logosunun anlamı nedir? Program ne zaman açıklanacak?

AK Parti, Türkiye Yüzyılı kapsamında merakla beklenen logosunu kamuoyuna duyurdu. Türkiye'nin 100.yılına vurgu yapılan program kapsamında AK Parti'nin seçimlerde uygulayacağı strateji ve hedeflerinin anlatılacağı programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulunacak. Peki Türkiye Yüzyılı nedir? Türkiye Yüzyılı logosunun anlamı nedir? Türkiye Yüzyılı programı ne zaman açıklanacak?

Türkiye Yüzyılı nedir? Türkiye Yüzyılı logosunun anlamı nedir? Program ne zaman açıklanacak?

TÜRKİYE YÜZYILI NEDİR?

Türkiye Yüzyılı, AK Parti'nin 2023 yılında yapılacak olan seçimler sonrası atılacak adımları öne çıkartan programın adıdır.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün yapılan kabine toplantısında Türkiye Yüzyılı kavramı için şunları söylemiştir:

"Bizim için bu yıl dönümü, sadece yeni devletimizin ikinci asrının başlangıcını ifade eden bir takvim değişikliği olmanın ötesinde manalara sahiptir. İşte bu anlayışla, Anadolu toprakları üzerinde son 1000 yılda kurduğumuz üçüncü devletimiz olan Cumhuriyetimizi, siyasi, ekonomik, sosyal, diplomatik alanlarda milletçe hayalini kurduğumuz seviyeye çıkartacak atılımın adını 'Türkiye Yüzyılı' koyduk. Ülkemizin ve medeniyetimizin tüm kazanımları üzerinde yükselteceğimiz bu vizyon, yeni nesillere bırakacağımız en büyük mirasımız olacaktır. Uzunca bir süredir dile getirdiğimiz 2053 ve 2071 vizyonlarını Türkiye Yüzyılı'nın inşası yolundaki basamaklar olarak görüyoruz. Üstelik bu atılımı, dünyanın tarihi dönüşüm yaşadığı bir dönemde hayata geçiriyoruz."

Her alanda büyüyen, güçlenen, kalkınan, hak ve özgürlüklerini genişleten bir Türkiye için çalıştıklarını vurgulayan Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı hedefimiz, sadece milletimizin refahını yükseltme, sadece ülkemizi bölgesel ve küresel güç haline getirme gayesi taşımıyor. Bu, aynı zamanda inanç, kültür, medeniyet köklerimizi de yeniden ihya edeceğimiz bir atılımın adıdır. Bunun için 85 milyon vatandaşımızın her birine seslenerek diyorum ki; gelin Türkiye Yüzyılı'nı geçtiğimiz 20 yılda hayata geçirdiğimiz demokrasi ve kalkınma altyapısı üzerinde hep birlikte inşa edelim. Gelin bir olarak, iri olarak, diri olarak, kardeş olarak, hep birlikte Türkiye olarak Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılı olan 2023'ü, ülkemizin en büyük atılımının başlangıç noktası haline getirelim." ifadelerini kullandı.

Türkiye Yüzyılı nedir? Türkiye Yüzyılı logosunun anlamı nedir? Program ne zaman açıklanacak?

TÜRKİYE YÜZYILI PROGRAMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşma yapacağı Türkiye Yüzyılı programı 28 Ekim'de Ankara Arena'da düzenlenecek.

Türkiye Yüzyılı nedir? Türkiye Yüzyılı logosunun anlamı nedir? Program ne zaman açıklanacak?

TÜRKİYE YÜZYILI LOGOSUNUN ANLAMI NEDİR?

AK Partinin hazırladığı, Türkiye Yüzyılı vizyon yaklaşımının logo çalışması Cumhurbaşkanlığı forsundaki görsel form ve anlamsal çerçeveden esinlenerek oluşturuldu.

Logodaki 16 yıldız, kadim Türk tarihinin asli unsurlarını sembolleştirirken Türk bayrağının tamamlayıcısı tek yıldızın ise ortak mirası temsil ettiği belirtildi.

Türkiye Yüzyılı vizyonunun küresel karakteri logonun dairesel konturu ile vurgulanırken, hilal etrafından yayılan 100 güneş ışınının her birinin Cumhuriyetin her bir yılını simgelediği kaydedildi.

Dairesel form ve altın efektli özel renkle ise dünyada Türkiye Yüzyılı'nın bir güneş gibi doğduğu ilişkisinin kurulduğu bildirildi.

Özgün olarak geliştirilen yazı karakteri Türkiye Yüzyılı iddiasını ve arkasındaki gücü temsil edecek kararlılığı hissettirirken, bu tipografik anatomiyle logonun her mecrada iletişim ve etkileşim gücünün korunmasının sağlanacağı vurgulandı.

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