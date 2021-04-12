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  3. Türkiye Zeka Oyunları'nda 3 ödül gururu, TED Ankara Koleji öğrencileri başarılarıyla göz doldurdu

Türkiye Zeka Oyunları'nda 3 ödül gururu, TED Ankara Koleji öğrencileri başarılarıyla göz doldurdu

Türkiye Zeka Vakfı tarafından Türkiye Okullar Arası Zeka Oyunları Şampiyonası düzenlendi. TED Ankara Koleji Vakfı Özel Okulları 9. sınıflar kategorisinde Türkiye 1.si, 4. sınıflar kategorisinde Türkiye 2.si ve 10. sınıflar kategorisinde Türkiye 3.'sü olarak toplam üç ödül aldı.

Türkiye Zeka Oyunları'nda 3 ödül gururu, TED Ankara Koleji öğrencileri başarılarıyla göz doldurdu

Türkiye Zeka Vakfı'nın düzenlediği Türkiye Okullar Arası Zeka Oyunları Şampiyonası'nda TED Ankara Koleji Vakfı Özel Okulları 9. sınıflar kategorisinde Türkiye 1.si, 4. sınıflar kategorisinde Türkiye 2.si ve 10. sınıflar kategorisinde Türkiye 3.'sü olarak toplam üç ödül aldı.

Türkiye Zeka Vakfı tarafından pandemi nedeniyle bu yıl çevrimiçi olarak gerçekleştirilen Türkiye Okullar Arası Zeka Oyunları Şampiyonası'nda TED Ankara Koleji Vakfı Özel Okulları öğrencilerinden Cenk Kuleoğlu, İrem Alemdar, Nazlı Aykan, Zeynep Azra Şahin, Dere Arat ve Selin Su Altıntaş'tan oluşan 9. sınıflar takımı Türkiye 1.'si; Arda Tunay Çelik, İdil Geçer, İlke Çağla Çabuk, Zeynep Akkocaoğlu, İrem Güngör ve Lara Tercan'dan oluşan 4. sınıflar takımı Türkiye 2.si; Berke Tigin Kaygın, Nehir Kavak ve Başar Ozan Zorba'dan oluşan 10. sınıflar takımı Türkiye 3.'sü oldu.

"BİLİMSEL DÜŞÜNME BECERİLERİNİN GELİŞMESİNE ÖNEM VERİYORUZ"

TED Ankara Koleji Vakfı Okulları Genel Müdürü Sevinç Atabay yaptığı açıklamada, "Öğrencilerimizin bilimsel düşünme, neden-sonuç ilişkisi kurarak karar verme ve problem çözme becerilerini, yardımlaşma ve takım çalışması alışkanlıklarını geliştirmek amacıyla okulumuzda pek çok uygulamanın yanı sıra akıl ve zeka oyunlarına da önem veriyoruz. Öğrencilerimiz Zeka Oyunları Şampiyonaları'nın yanı sıra her yıl TÜBİTAK Araştırma Projeleri Yarışmaları'nda, ulusal ve uluslararası Bilim Olimpiyatları'nda dereceler elde ediyorlar. Öğrencilerimizi her aşamada destekliyor ve onlarla gurur duyuyoruz" dedi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

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